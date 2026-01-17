Τουλάχιστον 47 στρατιωτικοί νεκροί στη Βενεζουέλα κατά την επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη Μαδούρο

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ο υπουργός Άμυνας Παδρίνο Λόπες μιλά για 83 νεκρούς και πάνω από 112 τραυματίες συνολικά – Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες
Τουλάχιστον 47 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας της χώρας.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, ο συνολικός απολογισμός της επιχείρησης ανέρχεται σε «83 πεσόντες και 112 και πλέον τραυματίες», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται «47 άνδρες και γυναίκες των μπολιβαριανών εθνικών ενόπλων δυνάμεων». Από αυτούς, όπως διευκρίνισε, εννέα ήταν γυναίκες στρατιωτικοί.
Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα, όπου ο Παδρίνο Λόπες εξήρε τη στάση των ενόπλων δυνάμεων. «Οι άνδρες και οι γυναίκες μας έδωσαν τη ζωή τους. Ανήλθαν στο ύψος της ιστορίας και της πατρίδας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο την περασμένη εβδομάδα έκανε λόγο για περίπου 100 νεκρούς από τη στρατιωτική επιχείρηση.
Ο στρατός της Βενεζουέλας είχε δώσει στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, μέσω Instagram, νεκρολογίες για 23 από τα μέλη του που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Με φόντο τις εξελίξεις, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον πλήρη απολογισμό των απωλειών.
Νεκροί Κουβανοί και επταήμερο εθνικό πένθοςΠαράλληλα, οι αρχές της Κούβας ανακοίνωσαν ότι 32 Κουβανοί, μέλη αποσπάσματος επιφορτισμένου με την ασφάλεια του Νικολάς Μαδούρο, έχασαν τη ζωή τους κατά τα ίδια γεγονότα.
