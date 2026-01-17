Έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά του κυβερνήτη της Μινεσότα και του δημάρχου της Μινεάπολης
Εξετάζεται ενδεχόμενη παρεμπόδιση ομοσπονδιακών αρχών – Ο Τραμπ απειλεί με επίκληση του νόμου περί εξέγερσης και ανάπτυξη στρατευμάτων
Έρευνα σε βάρος του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι διεξάγει το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανής παρεμπόδισης της δράσης ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.
Η έρευνα αφορά τη στάση των πολιτειακών και δημοτικών αρχών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εντάσεων στη Μινεσότα, οι οποίες συνδέονται με την παρουσία πρακτόρων της ICE. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του έχουν κατηγορήσει δημόσια τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο ότι δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την προστασία των ομοσπονδιακών δυνάμεων και τη διατήρηση της τάξης.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά σαφή κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, καθώς, πέρα από την πολιτική πίεση, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικών συνεπειών για τους δύο Δημοκρατικούς αξιωματούχους.
Απειλές Τραμπ για επίκληση του νόμου περί εξέγερσηςΣε ανάρτησή του την Πέμπτη στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αρχές της Μινεσότα δεν εφαρμόζουν τον νόμο και κατηγόρησε «διεφθαρμένους πολιτικούς» ότι επιτρέπουν σε «επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους» να επιτίθενται σε στελέχη της ICE.
«Εάν οι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επιτιθέμενους κατά των πατριωτών της ICE, θα ενεργοποιήσω τον νόμο περί εξέγερσης», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να αναπτύξει στρατεύματα για την αποκατάσταση της τάξης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει σοβαρά την επίκληση του Insurrection Act, ενός νόμου που επιτρέπει την ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας σε περιπτώσεις σοβαρών ταραχών.
Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για το εύρος της έρευνας, ούτε έχει διευκρινίσει αν εξετάζεται η άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ οι δύο αξιωματούχοι της Μινεσότα δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τις εξελίξεις.
