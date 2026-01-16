Μινεσότα: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Τραμπ επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης
Μινεσότα: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Τραμπ επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης
Ο Νόμος περί Εξέγερσης, που θεσπίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, δίνει στον Πρόεδρο την εξουσία να αναπτύσσει τον αμερικανικό στρατό σε αμερικανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της Εθνοφρουράς που τίθενται υπό ομοσπονδιακό έλεγχο
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά εχθές να επικαλεστεί τον «Νόμο περί Εξέγερσης», προκειμένου να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα στη Μινεσότα, εάν οι πολιτειακές αρχές δεν κινηθούν για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις κατά των ομοσπονδιακών αρχών μετανάστευσης, οι οποίες - όπως είπε - «απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους».
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι η επίκληση του νόμου, που μετρά αιώνες ζωής, θα «έβαζε γρήγορα τέλος στην παρωδία που εκτυλίσσεται σε αυτή την άλλοτε σπουδαία Πολιτεία». Χαρακτήρισε τους αξιωματούχους της Μινεσότα «διεφθαρμένους» και τους διαδηλωτές «επαγγελματίες υποκινητές», παρότι οι τοπικές αρχές έχουν επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες σε ειρηνική διαμαρτυρία.
Οι διαδηλώσεις στη Μινεάπολη είναι καθημερινές από τις 7 Ιανουαρίου, όταν αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεχίζει να στέλνει μαζικά ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στην Πολιτεία.
Το βράδυ της Τετάρτης, ομοσπονδιακός αξιωματικός πυροβόλησε έναν άνθρωπο στο πόδι, καθώς διαδηλωτές σε όλη την πόλη φώναζαν συνθήματα για την αποχώρηση της ICE, εν μέσω δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.
Παρά την κλιμάκωση, νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η επίκληση του συγκεκριμένου Νόμου θα ήταν ένα εξαιρετικά ακραίο - και δυνητικά παράνομο - μέτρο.
Η διατύπωσή του επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την «καταστολή εξέγερσης», ακόμη και χωρίς αίτημα ή συναίνεση της Πολιτείας. Πρόκειται για νόμο που προορίζεται για εφαρμογή μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν τα ομοσπονδιακά στρατεύματα θεωρούνται αναγκαία για την αποκατάσταση της τάξης. Θεωρητικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν μεγάλα πλήθη επιτίθεντο σε αξιωματικούς της ICE και ο κυβερνήτης αρνούνταν να ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας.
Ωστόσο, με βάση όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, τίποτα δεν θα δικαιολογούσε εύλογα την επίκληση του νόμου. Τα επεισόδια στη Μινεάπολη απέχουν πολύ από το επίπεδο βίας που είχε καταγραφεί το 2020, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό. Τότε, ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ είχε ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά, δεχόμενος πάντως κριτική ότι άργησε να αντιδράσει.
Ο Τραμπ έχει απειλήσει και στο παρελθόν να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης, αλλά κάθε φορά έκανε πίσω.
Ο Νόμος περί Εξέγερσης, που θεσπίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, δίνει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να αναπτύσσει τον αμερικανικό στρατό σε αμερικανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της Εθνοφρουράς που τίθενται υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.
Ο νόμος εφαρμόστηκε τελευταία φορά το 1992, μετά τις ταραχές στο Λος Άντζελες που ακολούθησαν τον ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικούς. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του κυβερνήτη της Πολιτείας εδώ και 60 χρόνια. Στις σπάνιες περιπτώσεις εφαρμογής του, οι τοπικές και πολιτειακές αρχές συνήθως τον υποστήριζαν ή τον είχαν ζητήσει.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Τραμπ θα μπορούσε να στείλει στη Μινεσότα τόσο εν ενεργεία στρατιωτικές μονάδες όσο και ομοσπονδιοποιημένη Εθνοφρουρά, οι οποίες θα πλαισίωναν τις δυνάμεις της ICE και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που βρίσκονται ήδη εκεί.
Φέτος, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει άλλες προεδρικές εξουσίες για να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον και σε άλλες πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, επικαλούμενος έξαρση της εγκληματικότητας. Σε πόλεις όπως η Ουάσιγκτον, το Σικάγο, το Πόρτλαντ και το Λος Άντζελες, η παρουσία της Εθνοφρουράς όξυνε τις εντάσεις, οδηγώντας σε διαδηλώσεις και συλλήψεις.
Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν νομικές προσφυγές. Πιο πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων από το Σικάγο, το Πόρτλαντ και το Λος Άντζελες.
Για να μπλοκάρουν την ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων, ο κυβερνήτης, ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας και άλλοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να προσφύγουν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ζητώντας την αναστολή της παρουσίας των στρατευμάτων.
Ήδη, η Μινεσότα βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη δράση της ICE και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων, ζητώντας προσωρινό περιορισμό των επιχειρήσεών τους. Ο δικαστής αναμένεται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία την επόμενη εβδομάδα.
Τι θα γινόταν αν ο Τραμπ τον επικαλούνταν;Ο Νόμος περί Εξέγερσης, που δεν έχει ουσιαστικά αναθεωρηθεί από το 1874, δεν θέτει σαφή όρια στον αριθμό των στρατευμάτων ούτε στη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Αναφέρει απλώς ότι ο Πρόεδρος μπορεί να αναπτύξει τις δυνάμεις που κρίνει «αναγκαίες» και να τις αποσύρει «εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος».
Μπορεί να προσβληθεί νομικά μια τέτοια εντολή;Ο Νόμος περί Εξέγερσης έχει χρησιμοποιηθεί σπάνια - περίπου 30 φορές σε περισσότερα από 200 χρόνια - και δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς στα δικαστήρια. Αν ο Τραμπ τον επικαλούνταν, ιδίως παρά την θέληση του Κυβερνήτη της Πολιτείας, το μέτρο θα αντιμετώπιζε σχεδόν βέβαια νομικές προσφυγές.
