Μινεσότα: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Τραμπ επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης

Τι θα γινόταν αν ο Τραμπ τον επικαλούνταν;

Μπορεί να προσβληθεί νομικά μια τέτοια εντολή;

Ο νόμος εφαρμόστηκε τελευταία φορά το, μετά τις ταραχές στο Λος Άντζελες που ακολούθησαν τον ξυλοδαρμό τουαπό αστυνομικούς. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του κυβερνήτη της Πολιτείας εδώ και 60 χρόνια. Στις σπάνιες περιπτώσεις εφαρμογής του, οι τοπικές και πολιτειακές αρχές συνήθως τον υποστήριζαν ή τον είχαν ζητήσει.Ο Νόμος περί Εξέγερσης, που δεν έχει ουσιαστικά αναθεωρηθεί από το 1874, δεν θέτει σαφή όρια στον αριθμό των στρατευμάτων ούτε στη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Αναφέρει απλώς ότι ο Πρόεδρος μπορεί να αναπτύξει τις δυνάμεις που κρίνει «αναγκαίες» και να τις αποσύρει «εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος».Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Τραμπ θα μπορούσε να στείλει στη Μινεσότα τόσο εν ενεργεία στρατιωτικές μονάδες όσο και ομοσπονδιοποιημένη Εθνοφρουρά, οι οποίες θα πλαισίωναν τις δυνάμεις της ICE και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που βρίσκονται ήδη εκεί.Φέτος, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει άλλες προεδρικές εξουσίες για να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στηνκαι σε άλλες πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, επικαλούμενος έξαρση της εγκληματικότητας. Σε πόλεις όπως η Ουάσιγκτον, το, τοκαι το, η παρουσία της Εθνοφρουράς όξυνε τις εντάσεις, οδηγώντας σε διαδηλώσεις και συλλήψεις.Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν νομικές προσφυγές. Πιο πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων από το Σικάγο, το Πόρτλαντ και το Λος Άντζελες.Ο Νόμος περί Εξέγερσης έχει χρησιμοποιηθεί σπάνια - περίπου 30 φορές σε περισσότερα από 200 χρόνια - και δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς στα δικαστήρια. Αν ο Τραμπ τον επικαλούνταν, ιδίως παρά την θέληση του Κυβερνήτη της Πολιτείας, το μέτρο θα αντιμετώπιζε σχεδόν βέβαια νομικές προσφυγές.Για να μπλοκάρουν την ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων, ο, οτης Πολιτείας και άλλοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να προσφύγουν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ζητώντας την αναστολή της παρουσίας των στρατευμάτων.Ήδη, η Μινεσότα βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη δράση της ICE και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων, ζητώντας προσωρινό περιορισμό των επιχειρήσεών τους. Ο δικαστής αναμένεται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία την επόμενη εβδομάδα.