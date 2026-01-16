Νεκρός ο 18χρονος μαθητής που μαχαιρώθηκε μέσα σε σχολείο της Ιταλίας
Νεκρός ο 18χρονος μαθητής που μαχαιρώθηκε μέσα σε σχολείο της Ιταλίας

Ο δράστης Ζουχαίρ Ατίφ, χρησιμοποίησε μαχαίρι που είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του Γιούσεφ Αμπανούμπ στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα

Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην πόλη Λα Σπέτσια της βορειοδυτικής Ιταλίας, από 19χρονο συμμαθητή, μέσα σε σχολική τάξη τεχνικού λυκείου.

Ο δράστης Ζουχαίρ Ατίφ, χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του Γιούσεφ Αμπανούμπ στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φονική βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με νεαρή κοπέλα. Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο.

«Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια Πιερλουίτζι Περακίνι.

«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα.
