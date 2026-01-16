Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονος μαθητής από την Αίγυπτο που μαχαιρώθηκε από 19χρονο σε ώρα μαθήματος στην Ιταλία
Ο τραυματίας, Αιγυπτιακής καταγωγής, δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ φέρεται να προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους για τα μάτια μιας κοπέλας
Μουδιασμένη η ιταλική κοινωνία από περιστατικό άγριας επίθεσης με μαχαίρι σε μαθητή σε σχολείο στην Ιταλία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ένας 18χρονος μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού μαχαιρώθηκε στη σπλήνα από έναν 19χρονο μαθητή επίσης αλλοδαπό σε καβγά για «συναισθηματικούς λόγους» σε λύκειο στη Λα Σπέτσια την Παρασκευή, ανέφεραν τοπικές πηγές.
Το θύμα φέρεται να δέχτηκε επίθεση στις τουαλέτες και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε στην τάξη όπου είχε διαφύγει, χάνοντας τόσο πολύ αίμα που η καρδιά του σταμάτησε πριν οι γιατροί καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα χαρακτήρισε το περιστατικό «πρωτοφανούς σοβαρότητας», ενώ τα ακριβή αίτια της επίθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
Όπως αναφέρει το corriere.it, η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα μαθήματος, μέσα στην τάξη, μπροστά στους συμμαθητές του θύματος και στον καθηγητή που δίδασκε στο σχολείο.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, ο καβγάς μεταξύ των δύο - μάλλον για τα μάτια μιας κοπέλας - ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, στις τουαλέτες του σχολείου. Η επίθεση έλαβε χώρα στην τάξη, όπου το θύμα είχε βρει καταφύγιο.
Ο δεκαοκτάχρονος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στον πνεύμονα και στο συκώτι, που - όπως αναφέρει το ρεπορτάζ - του προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία.
Έρευνα για τις λεπτομέρειες της επίθεσης διεξάγουν οι τοπικές αρχές.
