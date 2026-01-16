Η πρώην του Χάντερ Μπάιντεν ζητά να μπει φυλακή, τον κατηγορεί πως δεν πληρώνει τη διατροφή για την κόρη τους
Η πρώην του Χάντερ Μπάιντεν ζητά να μπει φυλακή, τον κατηγορεί πως δεν πληρώνει τη διατροφή για την κόρη τους
Η Ρόμπερτς ζητά από δικαστήριο του Αρκάνσας να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της διαμάχης των δύο και να συλλάβει τον 55χρονο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν συνάψει το 2023
Τη φυλάκιση του Χάντερ Μπάιντεν ζητά η πρώην σύντροφος και μητέρα του 7χρονου παιδιού του, Λούντεν Ρόμπερτς, κατηγορώντας τον πως δεν τήρησε τη συμφωνία για τη διατροφή της κόρης του.
Η Ρόμπερτς ζητά από δικαστήριο του Αρκάνσας να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της διαμάχης των δύο και να συλλάβει τον 55χρονο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν συνάψει το 2023. «Φυλακίστε τον ως αστική ποινή» αναφέρει η Ρόμπερτς ζητώντας ο Μπάιντεν να συμμορφωθεί με τις διαταγές του δικαστηρίου, σύμφωνα με την New York Post.
Η 34χρονη είχε διευθετήσει αρχικά τη διαφορά της με τον Μπάιντεν, αφού ο ίδιος είχε συμφωνήσει να της δώσει χρήματα από έσοδα που θα είχε από έργα τέχνης για την τότε 4χρονη Νέιβι Τζοάν Ρόμπερτς.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ρόμπερτς είχε αποσύρει το αίτημά της για να πάρει η κόρη της το επίθετο Μπάιντεν και συμφώνησε η μηνιαία διατροφή να ανέρχεται σε 5.000 δολάρια από 20.000 που ζητούσε αρχκά.
Ο Χάντερ Μπάιντεν αρνιόταν επί μακρόν ότι ήταν ο πατέρας της μικρής, μέχρι που τεστ DNA επιβεβαίωσε την πατρότητα το 2019. Σύμφωνα με την αίτηση, ο πατέρας και η κόρη δέθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών προγραμματισμένων τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά ο Μπάιντεν εγκατέλειψε την 5χρονη κόρη του το 2024 μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της Ρόμπερτς «Out of the Shadows», το οποίο, σύμφωνα με την αίτησή της, «δεν υποτιμούσε ούτε χλεύαζε» τον Χάντερ.
Ο Χάντερ Μπάιντεν προκάλεσε «συναισθηματικό τραύμα» στη Νέιβι, όταν παρευρέθηκε σε έναν γάμο και συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας της δεν θα την συνοδεύσει στην εκκλησία ούτε θα χορέψει μαζί της στη δεξίωση, σύμφωνα με την αίτηση.
Η Ρόμπερτς υποστήριξε το αίτημά της για τη σύλληψη του Μπάιντεν, αναφέροντας ότι ανταποκρίνεται σε ζητήματα με τη διατροφή μόνο όταν «είναι υποχρεωμένος να το κάνει» και ότι η φυλάκιση θα τον παρακινήσει να απαντήσει.
«Ο κατηγορούμενος πρέπει να φυλακιστεί για την προσβολή της αξιοπρέπειας και της εξουσίας αυτού του δικαστηρίου», σύμφωνα με την αίτηση, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο X από την μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα Marco Polo.
«Μέχρι σήμερα, η MC1 (το παιδί) δεν έχει ξανακούσει νέα από τον πατέρα της, και αυτό είναι ακατανόητο για την [Ρόμπερτς] και την οικογένειά της, επειδή ο κ. Μπάιντεν είπε ότι “ζούσε με ενοχές και τύψεις κάθε δευτερόλεπτο της κάθε μέρας που δεν ήταν στην ζωή της (κόρης)”», αναφέρει η Ρόμπερτς στην αίτησή της και ισχυρίζεται ότι ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε ως τέχνασμα την μεταμέλεια προκειμένου να την πείσει για να δεχτεί μικρότερο ποσό για την διατροφή.
«Λόγω των γελοίων συμπεριφορών του κ. Μπάιντεν βρισκόμαστε ξανά ενώπιον αυτού του δικαστηρίου», αναφέρεται στην αίτηση. Η Ρόμπερτς ζήτησε επίσης τροποποίηση της διατροφής που έχει επιδικάσει το δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι το εισόδημα του Μπάιντεν έχει αλλάξει σημαντικά από την τελευταία απόφαση και υποστηρίζοντας πως η κόρη της στερείται των προνομίων που λαμβάνουν τα άλλα εγγόνια του πρώην προέδρου.
Το παιδί «έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν έχει πρόσβαση στον ίδιο τρόπο ζωής με τα άλλα παιδιά του κ. Μπάιντεν, και αυτό δεν είναι δίκαιο», αναφέρεται στην αίτηση. «Είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον κ. Μπάιντεν να είναι καλός πατέρας αλλά αυτό το δικαστήριο μπορεί να το κάνει έτσι ώστε η MC1 (κόρη) να έχει, τουλάχιστον, το ίδιο επίπεδο υποστήριξης με τον μικρότερο ετεροθαλή αδελφό της».
Η Ρόμπερτς ζητά από δικαστήριο του Αρκάνσας να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της διαμάχης των δύο και να συλλάβει τον 55χρονο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν συνάψει το 2023. «Φυλακίστε τον ως αστική ποινή» αναφέρει η Ρόμπερτς ζητώντας ο Μπάιντεν να συμμορφωθεί με τις διαταγές του δικαστηρίου, σύμφωνα με την New York Post.
Η 34χρονη είχε διευθετήσει αρχικά τη διαφορά της με τον Μπάιντεν, αφού ο ίδιος είχε συμφωνήσει να της δώσει χρήματα από έσοδα που θα είχε από έργα τέχνης για την τότε 4χρονη Νέιβι Τζοάν Ρόμπερτς.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ρόμπερτς είχε αποσύρει το αίτημά της για να πάρει η κόρη της το επίθετο Μπάιντεν και συμφώνησε η μηνιαία διατροφή να ανέρχεται σε 5.000 δολάρια από 20.000 που ζητούσε αρχκά.
Ο Χάντερ Μπάιντεν αρνιόταν επί μακρόν ότι ήταν ο πατέρας της μικρής, μέχρι που τεστ DNA επιβεβαίωσε την πατρότητα το 2019. Σύμφωνα με την αίτηση, ο πατέρας και η κόρη δέθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών προγραμματισμένων τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά ο Μπάιντεν εγκατέλειψε την 5χρονη κόρη του το 2024 μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της Ρόμπερτς «Out of the Shadows», το οποίο, σύμφωνα με την αίτησή της, «δεν υποτιμούσε ούτε χλεύαζε» τον Χάντερ.
Τεστ DNA για την πατρότητα
Ο Χάντερ Μπάιντεν προκάλεσε «συναισθηματικό τραύμα» στη Νέιβι, όταν παρευρέθηκε σε έναν γάμο και συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας της δεν θα την συνοδεύσει στην εκκλησία ούτε θα χορέψει μαζί της στη δεξίωση, σύμφωνα με την αίτηση.
Η Ρόμπερτς υποστήριξε το αίτημά της για τη σύλληψη του Μπάιντεν, αναφέροντας ότι ανταποκρίνεται σε ζητήματα με τη διατροφή μόνο όταν «είναι υποχρεωμένος να το κάνει» και ότι η φυλάκιση θα τον παρακινήσει να απαντήσει.
Ζητά να συλληφθεί και να φυλακιστεί
«Ο κατηγορούμενος πρέπει να φυλακιστεί για την προσβολή της αξιοπρέπειας και της εξουσίας αυτού του δικαστηρίου», σύμφωνα με την αίτηση, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο X από την μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα Marco Polo.
«Μέχρι σήμερα, η MC1 (το παιδί) δεν έχει ξανακούσει νέα από τον πατέρα της, και αυτό είναι ακατανόητο για την [Ρόμπερτς] και την οικογένειά της, επειδή ο κ. Μπάιντεν είπε ότι “ζούσε με ενοχές και τύψεις κάθε δευτερόλεπτο της κάθε μέρας που δεν ήταν στην ζωή της (κόρης)”», αναφέρει η Ρόμπερτς στην αίτησή της και ισχυρίζεται ότι ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε ως τέχνασμα την μεταμέλεια προκειμένου να την πείσει για να δεχτεί μικρότερο ποσό για την διατροφή.
«Λόγω των γελοίων συμπεριφορών του κ. Μπάιντεν βρισκόμαστε ξανά ενώπιον αυτού του δικαστηρίου», αναφέρεται στην αίτηση. Η Ρόμπερτς ζήτησε επίσης τροποποίηση της διατροφής που έχει επιδικάσει το δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι το εισόδημα του Μπάιντεν έχει αλλάξει σημαντικά από την τελευταία απόφαση και υποστηρίζοντας πως η κόρη της στερείται των προνομίων που λαμβάνουν τα άλλα εγγόνια του πρώην προέδρου.
Το παιδί «έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν έχει πρόσβαση στον ίδιο τρόπο ζωής με τα άλλα παιδιά του κ. Μπάιντεν, και αυτό δεν είναι δίκαιο», αναφέρεται στην αίτηση. «Είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον κ. Μπάιντεν να είναι καλός πατέρας αλλά αυτό το δικαστήριο μπορεί να το κάνει έτσι ώστε η MC1 (κόρη) να έχει, τουλάχιστον, το ίδιο επίπεδο υποστήριξης με τον μικρότερο ετεροθαλή αδελφό της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα