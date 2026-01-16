Η πρώην του Χάντερ Μπάιντεν ζητά να μπει φυλακή, τον κατηγορεί πως δεν πληρώνει τη διατροφή για την κόρη τους

Η Ρόμπερτς ζητά από δικαστήριο του Αρκάνσας να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο της διαμάχης των δύο και να συλλάβει τον 55χρονο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν συνάψει το 2023