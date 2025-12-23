Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χάντερ Μπάιντεν κατά του πατέρα του: «Προφανείς γαμ... αποτυχίες» μεταναστευτική πολιτική και αποχώρηση από το Αφγανιστάν
Ο γιος του Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε σωστή επιλογή την απόφαση αποχώρησης των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, αλλά λανθασμένο τον τρόπο που αυτή έγινε
Δημόσια κριτική κατά της διακυβέρνησης πατέρα του, Τζο Μπάιντεν, άσκησε ο Χάντερ Μπάιντεν σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «The Shawn Ryan Show», αναγνωρίζοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική και ο τρόπος αποχώρησης από το Αφγανιστάν υπήρξαν «καταστροφικές αποτυχίες». Η συζήτηση, διάρκειας 5,5 ωρών, κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο 55χρονος Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε ζωντανή μετανάστευση», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «δεν θέλουμε μετανάστες που έρχονται παράνομα, εξαντλώντας τους πόρους μας και μπαίνοντας σε προτεραιότητα έναντι ανθρώπων που είναι πραγματικοί, κυριολεκτικά ήρωες και ακόμη αναρρώνουν από 20 ή 21 χρόνια ατελείωτου πολέμου — ή οποιουδήποτε άλλου στην κοινωνία μας».
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, εκτιμάται ότι περίπου 2,4 εκατομμύρια μετανάστες εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, ενώ ανάλυση της Goldman Sachs κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 60% αυτών διέσχιζε τα σύνορα παράνομα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χάντερ Μπάιντεν υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος είχε εξασφαλίσει συμφωνία με Ρεπουμπλικανούς για τη στήριξη εκτεταμένου νομοσχεδίου για τα σύνορα, το οποίο είχαν διαπραγματευτεί οι γερουσιαστές Τζέιμς Λάνκφορντ, Κίρστεν Σίνεμα και Κρις Μέρφι. Όπως είπε, «έξι μήνες πριν από τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη και είπε στους Ρεπουμπλικανούς ότι θα στρεφόταν εναντίον οποιουδήποτε ψήφιζε το νομοσχέδιο, γιατί είμαστε εθισμένοι στο πρόβλημα».
Την ώρα που ο Λευκός Οίκος επέμενε ότι απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των συνόρων, ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Χάντερ Μπάιντεν, βασίστηκε κατά τη διάρκεια των θητειών του σε εκτελεστικές αποφάσεις για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.
Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και για την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, χαρακτηρίζοντάς τη «προφανή γαμ… αποτυχία». «Νομίζω ότι υπήρχε καλύτερος τρόπος να γίνει. Μπορώ να ρίξω την ευθύνη στους στρατηγούς ή σε άλλους για τον τρόπο που έγινε, αλλά — και ο πατέρας μου το γνώριζε πάντα — η τελική ευθύνη είναι δική του», ανέφερε.
Η βεβιασμένη αποχώρηση σημαδεύτηκε από την επίθεση αυτοκτονίας του ISIS-K στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί που επιχειρούσαν να διεκπεραιώσουν την απομάκρυνση Αφγανών που διέφευγαν από τους Ταλιμπάν.
Ο Χάντερ Μπάιντεν διευκρίνισε ότι «η αποχώρηση από το Αφγανιστάν ήταν η σωστή απόφαση», συμφωνώντας ωστόσο με τον παρουσιαστή Σον Ράιαν όταν εκείνος είπε πως «δεν αντέχει τον τρόπο που έγινε». «Καταλαβαίνω την οργή σου γι’ αυτό», απάντησε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του θεωρούσε πως «20 χρόνια ήταν αρκετά και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον κανενός στις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν εκεί».
My interview with Hunter Biden is out now. Before casting judgment, I encourage everyone to watch the full episode. I’ve said it before—I’m open to hearing from all sides. I don’t agree with everything Hunter says, and he doesn’t agree with everything I say either, but that’s not… pic.twitter.com/nsMS87hUu7— Shawn Ryan (@ShawnRyan762) December 23, 2025
