Αναβρασμός στη Μινεσότα μετά τις απειλές του Τραμπ να ενεργοποιήσει τον νόμο περί εξέγερσης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού ή ομοσπονδιοποίησης της Εθνοφρουράς μετά τους πυροβολισμούς από πράκτορες της ICE
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα επικαλεστεί τον σπάνια χρησιμοποιούμενο ομοσπονδιακό νόμο, ο οποίος του επιτρέπει να αναπτύξει τον αμερικανικό στρατό ή να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Εθνοφρουρά για εσωτερική αστυνόμευση, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των πολιτειακών κυβερνητών. Αντίστοιχη απειλή είχε διατυπώσει και το φθινόπωρο, με αναφορά στο Ιλινόις.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:
«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και τους εξεγερμένους που επιτίθενται στους πατριώτες της I.C.E., οι οποίοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους, θα ενεργοποιήσω τον νόμο περί εξέγερσης, όπως έχουν κάνει πολλοί πρόεδροι πριν από εμένα, και θα βάλω γρήγορα τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται σε αυτήν την άλλοτε σπουδαία Πολιτεία».
🚨 BREAKING: President Trump threatens to invoke the Insurrection Act in Minnesota amid the ICE enforcement surge — warning he could deploy federal troops to restore order. #America #Trump #minessota #news pic.twitter.com/8EYco70EQL— USReport (@US_ReportNews) January 15, 2026
Οι πυροβολισμοί και η κλιμάκωσηΗ ένταση κλιμακώθηκε μετά από περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης στη βόρεια Μινεάπολη, όταν αξιωματικός της ICE πυροβόλησε Βενεζουελανό υπήκοο στο πόδι. Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πράκτορας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άνδρες που κρατούσαν φτυάρι και λαβή σκούπας.
🚨#BREAKING: Watch as anti-ICE protesters flee from federal agents where clashes have erupted with officers using tear gas and flash bangs. Video from the scene shows one protester being hit by crowd control munitions while others launch fireworks and other projectiles toward the… pic.twitter.com/ZcdQ3hxwfq— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 15, 2026
Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει απευθείας με τον πρόεδρο την Πέμπτη, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, συγκαλεί επιχειρηματικούς ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου, κυβερνήτες άλλων Πολιτειών και ηγετικά στελέχη της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου –όπως είπε– «να απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να ρίξει τους τόνους».
Σε σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης, ο Γουόλζ κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, να «τερματίσουν την κατοχή», ενώ προέτρεψε τους πολίτες της Πολιτείας να καταγράφουν τις επιχειρήσεις της ICE για ενδεχόμενη μελλοντική δίωξη.
Minnesota Gov. Tim Walz: "What's happening in Minnesota right now defies belief. News reports simply don't do justice to the level of chaos and disruption and trauma the federal government is raining down upon our communities. They're pulling over people indiscriminately,… pic.twitter.com/wo7X9kKl5g— Aaron Rupar (@atrupar) January 15, 2026
Δικαστικές εξελίξεις και ανάπτυξη δυνάμεωνΤην Τετάρτη το πρωί, δικαστής αρνήθηκε να εκδώσει προσωρινή διαταγή που θα ανέστελλε τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα, ζητώντας περαιτέρω στοιχεία πριν λάβει οριστική απόφαση.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί σχεδόν 3.000 πράκτορες και αξιωματικοί της ICE και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, γεγονός που εντείνει τις αντιδράσεις και τον πολιτικό διάλογο γύρω από τη διαχείριση της κρίσης.
