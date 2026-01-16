Αναβρασμός στη Μινεσότα μετά τις απειλές του Τραμπ να ενεργοποιήσει τον νόμο περί εξέγερσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού ή ομοσπονδιοποίησης της Εθνοφρουράς μετά τους πυροβολισμούς από πράκτορες της ICE





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα επικαλεστεί τον σπάνια χρησιμοποιούμενο ομοσπονδιακό νόμο, ο οποίος του επιτρέπει να αναπτύξει τον αμερικανικό στρατό ή να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Εθνοφρουρά για εσωτερική αστυνόμευση, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των πολιτειακών κυβερνητών. Αντίστοιχη απειλή είχε διατυπώσει και το φθινόπωρο, με αναφορά στο Ιλινόις.





«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και τους εξεγερμένους που επιτίθενται στους πατριώτες της I.C.E., οι οποίοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους, θα ενεργοποιήσω τον νόμο περί εξέγερσης, όπως έχουν κάνει πολλοί πρόεδροι πριν από εμένα, και θα βάλω γρήγορα τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται σε αυτήν την άλλοτε σπουδαία Πολιτεία».







Οι πυροβολισμοί και η κλιμάκωση Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης στη βόρεια



Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει απευθείας με τον πρόεδρο την Πέμπτη, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, συγκαλεί επιχειρηματικούς ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου, κυβερνήτες άλλων Πολιτειών και ηγετικά στελέχη της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου –όπως είπε– «να απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να ρίξει τους τόνους».



Σε σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης, ο Γουόλζ κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, να «τερματίσουν την κατοχή», ενώ προέτρεψε τους πολίτες της Πολιτείας να καταγράφουν τις επιχειρήσεις της ICE για ενδεχόμενη μελλοντική δίωξη.



Δικαστικές εξελίξεις και ανάπτυξη δυνάμεων Την Τετάρτη το πρωί, δικαστής αρνήθηκε να εκδώσει προσωρινή διαταγή που θα ανέστελλε τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα, ζητώντας περαιτέρω στοιχεία πριν λάβει οριστική απόφαση.



Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί σχεδόν 3.000 πράκτορες και αξιωματικοί της ICE και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, γεγονός που εντείνει τις αντιδράσεις και τον πολιτικό διάλογο γύρω από τη διαχείριση της κρίσης.