Ο Τραμπ θέλει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μινεάπολη, απειλεί να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους πολιτικούς της Μινεσότα ότι «δεν υπακούν στον νόμο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη ότι θα ενεργοποιήσει τον νόμο περί εξέγερσης (Insurrection Act), μετά από νέο επεισόδιο βίας στη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακός πράκτορας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης.
Σύμφωνα με το AP, η δήλωση έγινε μία ημέρα αφότου ο πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι, αφού –σύμφωνα με τις αρχές– δέχθηκε επίθεση με φτυάρι και κοντάρι σκούπας. Το περιστατικό ενέτεινε περαιτέρω το κλίμα φόβου και οργής που επικρατεί στην περιοχή, μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας στο κεφάλι από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει στο παρελθόν ότι θα επικαλεστεί τον συγκεκριμένο ομοσπονδιακό νόμο, ο οποίος χρησιμοποιείται σπάνια, προκειμένου να αναπτυχθεί ο αμερικανικός στρατός ή να τεθεί η Εθνοφρουρά υπό ομοσπονδιακό έλεγχο για την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό της χώρας, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των πολιτειακών αρχών.
«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν εφαρμόσουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τις επιθέσεις, θα ενεργοποιήσω τον Insurrection Act, όπως έχουν κάνει πολλοί πρόεδροι πριν από εμένα, και θα βάλω γρήγορα τέλος σε αυτή την παρωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
