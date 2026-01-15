Ο Τραμπ θέλει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μινεάπολη, απειλεί να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μινεάπολη Μινεσότα ΗΠΑ

Ο Τραμπ θέλει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μινεάπολη, απειλεί να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους πολιτικούς της Μινεσότα ότι «δεν υπακούν στον νόμο»

Ο Τραμπ θέλει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μινεάπολη, απειλεί να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη ότι θα ενεργοποιήσει τον νόμο περί εξέγερσης (Insurrection Act), μετά από νέο επεισόδιο βίας στη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακός πράκτορας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης.

Σύμφωνα με το AP, η δήλωση έγινε μία ημέρα αφότου ο πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι, αφού –σύμφωνα με τις αρχές– δέχθηκε επίθεση με φτυάρι και κοντάρι σκούπας. Το περιστατικό ενέτεινε περαιτέρω το κλίμα φόβου και οργής που επικρατεί στην περιοχή, μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας στο κεφάλι από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει στο παρελθόν ότι θα επικαλεστεί τον συγκεκριμένο ομοσπονδιακό νόμο, ο οποίος χρησιμοποιείται σπάνια, προκειμένου να αναπτυχθεί ο αμερικανικός στρατός ή να τεθεί η Εθνοφρουρά υπό ομοσπονδιακό έλεγχο για την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό της χώρας, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των πολιτειακών αρχών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους πολιτικούς της Μινεσότα ότι «δεν υπακούν στον νόμο» και ότι δεν σταματούν «επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους» από το να επιτίθενται σε πράκτορες της ICE, τους οποίους χαρακτήρισε «πατριώτες που απλώς κάνουν τη δουλειά τους».

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν εφαρμόσουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τις επιθέσεις, θα ενεργοποιήσω τον Insurrection Act, όπως έχουν κάνει πολλοί πρόεδροι πριν από εμένα, και θα βάλω γρήγορα τέλος σε αυτή την παρωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ θέλει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μινεάπολη, απειλεί να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης