Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν γυναίκα οδηγό, την κατηγορούν ότι πήγε να τους πατήσει - «Δεν σας θέλουμε εδώ, φύγετε» λέει ο δήμαρχος, βίντεο

Ο θάνατος μιας 37χρονης γυναίκας από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στη Μινεάπολη έχει πυροδοτήσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για πράξη αυτοάμυνας, ενώ η τοπική ηγεσία αμφισβητεί ανοιχτά αυτή την εκδοχή, κάνοντας λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας και κλιμάκωση της έντασης από την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη.Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ υποστηρίζει πως επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της τους άνδρες της ICE.Βίντεο από το περιστατικό δημοσιεύτηκε στην New York Post και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ, στην εκλογική περιφέρεια της οποίας σημειώθηκε το περιστατικό, δήλωσε ότι η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν «νομική παρατηρήτρια» των δραστηριοτήτων της ICE, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.Στο βίντεο φαίνονται οι πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα Honda Pilot και διατάζουν την οδηγό να βγει από το όχημα, αφού μπλόκαρε τον δρόμο. Καθώς ένας από τους πράκτορες προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, αυτή επιχειρεί να κάνει όπισθεν, πριν προσπαθήσει να επιταχύνει προς την κατεύθυνση ενός άλλου πράκτορα, που βρίσκεται στον δρόμο της. Ο πράκτορας αυτός αποφεύγει το SUV, στρίβει από την πλευρά και πυροβολεί, με το αυτοκίνητο στη συνέχεια να πέφτει πάνω σε ένα λευκό ΙΧ, που ήταν παρκαρισμένο στο πλάι του δρόμου. Μετά τους πυροβολισμούς, μια γυναίκα φωνάζει επανειλημμένα «όχι! όχι! Τι στο δ...; Τι στο δ... έκανες; Είστε γ…. εγκληματίες!».Από την πλευρά του, παίρνοντας το μέρος των πρακτόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απείθαρχη» την οδηγό και υποστήριξε πως η γυναίκα που φώναζε ήταν «επαγγελματίας υποκινητής». Στη συνέχεια «πέρασε βίαια, εκ προθέσεως και με κακία πάνω από τον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο».«Μόλις παρακολούθησα το βίντεο του περιστατικού που έλαβε χώρα στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Είναι κάτι φρικτό να το παρακολουθεί κανείς. Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας υποκινητής, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ απείθαρχη, παρεμποδίζοντας και αντιστεκόμενη, και στη συνέχεια πέρασε βίαια, εκ προθέσεως και με κακία πάνω από τον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα.Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση εξετάζεται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους Αξιωματικούς Επιβολής του Νόμου και τους Πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση. Απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους Αξιωματικούς Επιβολής του Νόμου μας από αυτό το Ριζοσπαστικό Αριστερό Κίνημα Βίας και Μίσους!».Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Μπράιν Ο’Χάρα, η γυναίκα βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και εμπόδιζε την κυκλοφορία στην οδό Πόρτλαντ. Τότε την πλησίασε ένας ομοσπονδιακός που περπατούσε, «και εκείνη άρχισε να απομακρύνεται με το αυτοκίνητο». Λέει ότι έπεσαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο πλάι του δρόμου. Η έρευνα διεξάγεται από το FBI και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα, πρόσθεσε.Δήλωσε «ανήσυχος που μου είπαν ότι μια γυναίκα που καθόταν στο αυτοκίνητό της εμποδίζοντας την κυκλοφορία και δεν ήταν στόχος καμίας αστυνομικής ενέργειας, έχει πλέον πεθάνει». Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι δεν γνωρίζει «τις ακριβείς συνθήκες» της πυροβολισμών. Προσθέτει ότι είναι «πολύ ανησυχητικό» όταν κάποιος άοπλος σε ένα όχημα πυροβολείται αν και «μερικές φορές είναι δικαιολογημένο».«Αυτό που βλέπουμε είναι οι συνέπειες μιας διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να δημιουργεί φόβο, πρωτοσέλιδα και συγκρούσεις», είπε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς.



Δήμαρχος Μινεάπολης: Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους



Κρίστι Νόεμ: Προσπάθησε να τους πατήσει, εγχώρια τρομοκρατία

«Ας βγούμε ειρηνικά να διαδηλώσουμε»



Λευκός Οίκος: Ο αλήτης Τζέικομπ Φρέι πρέπει να ντρέπεται



Γιατί βρίσκονται πράκτορες της ICE στην Μινεάπολη

Λέει ότι το γραφείο του έχει επικοινωνήσει με την Κρίστι Νόεμ αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. «Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», λέει, απευθυνόμενος απευθείας στον Τραμπ και την Νόεμ.«Κατανοώ τον θυμό σας. Είμαι θυμωμένος», είπε απευθυνόμενος στους πολίτες της Μινεσότα και κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων της πολιτείας.Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι είπε στους δημοσιογράφους ότι «φοβόταν» τέτοιου είδους ενέργειες από τους αξιωματικούς της ICE στην πόλη. «Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους μας», πρόσθεσε.Ανέφερε πως πρέπει να γίνει έρευνα, αλλά δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα αποδοθεί Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι κατά την άποψή του, το άτομο που σκοτώθηκε δεν προσπαθούσε να «χτυπήσει κανέναν». Ο Ο’Χάρα είπε ότι το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα συμμετέχει στην έρευνα για να διαπιστώσει αν έχουν παραβιαστεί κρατικοί νόμοι. Οι αρχές προσθέτουν ότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές πρέπει να συμμετάσχουν στην έρευνα, μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία.Ο δήμαρχος κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές αρχές ότι «προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας» και αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι έχει δει βίντεο του συμβάντος. «Πρόκειται για έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα τη δύναμή του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος», είπε.Ταυτόχρονα, κάλεσε τους πράκτορες να φύγουν από την πόλη λέγοντας πως «η παρουσία τους προκαλεί χάος» και «έκανε μια δύσκολη κατάσταση ακόμα πιο προβληματική». «Είμαστε καλύτεροι από μια ομάδα πρακτόρων της ICE που αποστέλλονται σε πόλεις σε όλη τη χώρα και διαλύουν οικογένειες και κοινότητες» είπε, καλώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το «μίσος» με «αγάπη».«Δεν θα τσιμπήσουμε το δόλωμα» συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ αποσκοπούν μόνο στο να «δημιουργήσουν περισσότερο χάος και περισσότερη απόγνωση». «Ας τους δείξουμε την ενότητά μας» είπε.Νωρίτερα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, είπε ότι οι πράκτορες της ICE εκτελούσαν «ενέργειες επιβολής του νόμου» στην πόλη, όταν τα οχήματά τους κόλλησαν στο χιόνι. «Προσπαθούσαν να σπρώξουν το όχημά τους και μια γυναίκα τους επιτέθηκε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα φέρεται να «προσπάθησε να τους πατήσει» με το όχημά της.Ο πράκτορας της ICE «πυροβόλησε αμυντικά για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του», ισχυρίστηκε. Οι ενέργειες της γυναίκας συνιστούν «εγχώρια τρομοκρατία», είπε η Νόεμ και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους τους αξιωματικούς της ICE. Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουν πάει στην πόλη πάνω από 2.000 πράκτορες, διευκρίνισε.Ο δήμαρχος είπε πως ενθαρρύνει τους ανθρώπους που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, καλώντας τους να το κάνουν ειρηνικά: «Αν είστε θυμωμένοι, το καταλαβαίνω και εγώ είμαι... Ας βγούμε ειρηνικά, να διαδηλώσουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να αγκαλιαστούμε. Μην τους δώσετε αυτό που θέλουν. Η πόλη μας έχει περάσει πολλά».«Παρακαλώ, κάντε το με ασφάλεια και νόμιμα, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια», είπε από την πλευρά του ο αρχηγός της αστυνομίας.«Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, λέει ότι οι ήρωες της ICE, οι οποίοι έχουν απομακρύνει πλήθος σκληροτράχηλων εγκληματιών από τους δρόμους στη Μινεάπολη “δεν είναι εδώ για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια σε αυτή την πόλη”. Αυτός ο αλήτης πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του» ήταν το σχόλιο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το BBC.Η κυβέρνηση Τραμπ απέστειλε επιπλέον 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη τις τελευταίες εβδομάδες, ως απάντηση σε καταγγελίες για απάτη σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία, σύμφωνα με το CBS News.Η αποστολή, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή, είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσωπικού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε αμερικανική πόλη τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη εκστρατεία της ICE έχει στόχο άτομα στην πόλη για τα οποία έχει διαταχθεί απέλαση, συμπεριλαμβανομένων μελών της σομαλικής κοινότητας. Η σομαλική κοινότητα έχει συχνά επικριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους έχει αποκαλέσει «σκουπίδια».«Δεν τους θέλω στη χώρα μας. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας», έχει δηλώσει ο πρόεδρος. «Η χώρα τους δεν είναι καλή για έναν λόγο. Η χώρα τους βρωμάει», είχε δηλώσει. «Στείλτε τους πίσω από εκεί που ήρθαν», είχε γράψει ο Τραμπ στο Truth Social τον Δεκέμβριο. Επίσης, ως αντίδραση, απέκλεισε την παροχή ομοσπονδιακών κονδυλίων για την παιδική φροντίδα στην πολιτεία της Μινεσότα.