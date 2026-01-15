Γεύμα Τραμπ με τη Ματσάδο στον Λευκό Οίκο: Τη στηρίζει, αλλά δεν μίλησαν για εκλογές στη Βενεζουέλα
Χωρίς ρόλο για την επόμενη ημέρα μετά την αποπομπή του Μαδούρο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης
Χωρίς πολλές επισημότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δεκτή την Πέμπτη τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη προς τη Ματσάδο σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης αλλά δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα.
Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωνε ότι οι εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. Αντίθετα ο Τραμπ επιδίωκε περισσότερο (πάντα κατά την Λέβιτ) να μάθει πώς πάνε τα πράγματα στη Βενεζουέλα.
Μετά το γεύμα που είχαν, η Ματσάδο είπε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας». Η συνάντηση πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια», είπε η ίδια.
Απέφυγε πάντως να διευκρινίσει εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έκανε.
Η πολιτικός, που με αφορμή τη βράβευση για το Νόμπελ, έφυγε από τη Βενεζουλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της στο μέλλον.
Όπως έχουν τα πράγματα, και με τον Τραμπ να έχει ήδη επικοινωνήσει με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η Ματσάδο δεν έχει σαφή ρόλο για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα.
«Εξαιρετικά συνεργάσιμη» χαρακτήρισε εξάλλου τη διακυβέρνηση της Ροντρίγκες ο Λευκός Οίκος που έσπευσε να αναφέρει ότι η νέα ηγεσία στο Καράκας υλοποίησε όλα όσα ζήτησε η αμερικανική πλευρά.
Ο Τραμπ, όπως τουλάχιστον ανέφερε δημοσίευμα των New York Times, στηρίζει τη Ματσάδο, αλλά θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί της χώρας μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο. «Είναι καλή γυναίκα, αλλά δεν τη σέβονται», είχε δηλώσει.
Είναι πιθανόν να κατάφερε η Ματσάδο να αλλάξει γνώμη στον Τραμπ; Θα μπορούσε ίσως αν του χάριζε το Νόμπελ Ειρήνης, αν της έβαζε φρένο η νορβηγική επιτροπή που υπενθυμίζει ότι το βραβείο δεν χαρίζεται.
María Corina Machado, after meeting with Trump at the White House:— Clash Report (@clashreport) January 15, 2026
We know we can count on President Trump for Venezuela’s freedom. pic.twitter.com/ZPxNs55KWx
Χωρίς ρόλο για την επόμενη ημέρα
Μετά το γεύμα στον Λευκό Οίκο, η Ματσάδο θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου – και αυτές κεκλεισμένων των θυρών.
