Γεύμα Τραμπ με τη Ματσάδο στον Λευκό Οίκο: Τη στηρίζει, αλλά δεν μίλησαν για εκλογές στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρία Κορίνα Ματσάδο Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Βενεζουέλα

Γεύμα Τραμπ με τη Ματσάδο στον Λευκό Οίκο: Τη στηρίζει, αλλά δεν μίλησαν για εκλογές στη Βενεζουέλα

Χωρίς ρόλο για την επόμενη ημέρα μετά την αποπομπή του Μαδούρο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης

Γεύμα Τραμπ με τη Ματσάδο στον Λευκό Οίκο: Τη στηρίζει, αλλά δεν μίλησαν για εκλογές στη Βενεζουέλα
Χωρίς πολλές επισημότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δεκτή την Πέμπτη τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη προς τη Ματσάδο σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης αλλά δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωνε ότι οι εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. Αντίθετα ο Τραμπ επιδίωκε περισσότερο (πάντα κατά την Λέβιτ) να μάθει πώς πάνε τα πράγματα στη Βενεζουέλα.

Μετά το γεύμα που είχαν, η Ματσάδο είπε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας». Η  συνάντηση  πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια», είπε η ίδια.

Απέφυγε πάντως να διευκρινίσει εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έκανε.

Χωρίς ρόλο για την επόμενη ημέρα


Η πολιτικός, που με αφορμή τη βράβευση για το Νόμπελ, έφυγε από τη Βενεζουλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της στο μέλλον.

Κλείσιμο
Όπως έχουν τα πράγματα, και με τον Τραμπ να έχει ήδη επικοινωνήσει με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η Ματσάδο δεν έχει σαφή ρόλο για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα.

«Εξαιρετικά συνεργάσιμη» χαρακτήρισε εξάλλου τη διακυβέρνηση της Ροντρίγκες ο Λευκός Οίκος που έσπευσε να αναφέρει ότι η νέα ηγεσία στο Καράκας υλοποίησε όλα όσα ζήτησε η αμερικανική πλευρά.

Ο Τραμπ, όπως τουλάχιστον ανέφερε δημοσίευμα των New York Times, στηρίζει τη Ματσάδο, αλλά θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί της χώρας μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο. «Είναι καλή γυναίκα, αλλά δεν τη σέβονται», είχε δηλώσει.

Είναι πιθανόν να κατάφερε η Ματσάδο να αλλάξει γνώμη στον Τραμπ; Θα μπορούσε ίσως αν του χάριζε το Νόμπελ Ειρήνης, αν της έβαζε φρένο η νορβηγική επιτροπή που υπενθυμίζει ότι το βραβείο δεν χαρίζεται.

Μετά το γεύμα στον Λευκό Οίκο, η Ματσάδο θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου – και αυτές κεκλεισμένων των θυρών.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης