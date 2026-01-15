To Ιράν ανέστειλε 800 εκτελέσεις που ήταν προγραμματισμένες για χθες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο
Η Καρολάιν Λέβιτ τόνισε ότι όλες οι επιλογές συνεχίζουν να βρίσκονται στο τραπέζι

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, δήλωσε σήμερα πως το Ιράν ανέστειλε 800 εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν αρχικά προβλεφθεί να γίνουν χθες και επισήμανε πως «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι της αμερικανικής πλευράς.

Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών είναι κι ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί που είχε καταδικαστεί σε απαγχονισμό μετά τη σύλληψή του στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα και δεν εκτελέστηκε, χθες όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με το Sky News, αυτό μετέφερε μέλος της οικογένειας του Σολτανί, χωρίς όμως η εξέλιξη αυτή να σημαίνει ότι απέφυγε οριστικά την εκτέλεση.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχέρανη για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων.

Επιβεβαίωσε επίσης πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

Τραμπ: Σταμάτησε τις εκτελέσεις το Ιράν

Από την πλευρά του,  ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, το Ιράν έχει σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές και δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε εκτελέσεις αντικαθεστωτικών, εμφανιζόμενος να απομακρύνεται από το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής δράσης.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν έπειτα από ημέρες, κατά τις οποίες είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης, μιλώντας για «πολύ εύθραυστη κατάσταση» και διαμηνύοντας προς τους Ιρανούς διαδηλωτές ότι «η βοήθεια έρχεται».
