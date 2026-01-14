Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις κάνει λόγο η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θυμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό εξηγείται από τις «νέες πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές στους κόλπους των ιρανικών υπουργείων Υγείας και Παιδείας», διευκρινίζει αυτή η οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία.

«Αυτός ο αριθμός είναι ένα απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η ΜΚΟ, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που δείχνουν ακόμα περισσότερο το εύρος της βίας».
