Κριστιάν Αμανπούρ: Από την άδεια καρέκλα του προέδρου του Ιράν, στο ξέσπασμα για τη διαφθορά και τα πλούτη των μουλάδων στην πατρίδα της

Ο πρόεδρος του Ιράν Ραϊσί είχε αποχωρήσει από την εκπομπή της, όταν η διάσημη δημοσιογράφος αρνήθηκε να υποκύψει στην απαίτησή του να φορέσει χιτζάμπ - Μ ίλησε για την κόντρα της με το καθεστώς, που τη θεωρεί «εχθρό του»