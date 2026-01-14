Reuters: Πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν εντός 24 ωρών, προειδοποιεί Ευρωπαίος αξιωματούχος
Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης ακόμη δεν έχουν καθοριστεί
Μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών, προειδοποίησε Ευρωπαίος αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης ακόμη δεν έχουν καθοριστεί.
Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τη διαδικασία απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή, ενόψει ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης που ενδέχεται να διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στο Ιράν.
Παράλληλα, το Reuters αναφέρει ότι απομακρύνεται προσωπικό και από άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς ειδική αναφορά ποιες αφορά η διαδικασία.
