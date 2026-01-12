Η Κούβα είναι πρόθυμη να διατηρήσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ στη βάση της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, λέει ο Ντίας-Κανέλ
Ο Κουβανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν γίνονται συνομιλίες με την Ουάσινγκτον ενώ υπάρχουν επαφές για τεχνικά ζητήματα και το μεταναστευτικό - Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως το νησί δεν θα παίρνει χρήματα και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και κάλεσε την Αβάνα για τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε σήμερα ότι δεν γίνονται συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός από επαφές σε τεχνικά ζητήματα στον τομέα του μεταναστευτικού.
Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Κούβα «είναι πάντα πρόθυμη να διατηρήσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ στην βάση της κυρίαρχης ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών του διεθνούς δικαίου».
Ο Κουβανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα πηγαίνει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα και πρότεινε ότι το νησί που διοικείται από κομμουνιστές να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.
