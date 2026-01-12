Η Κούβα είναι πρόθυμη να διατηρήσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ στη βάση της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, λέει ο Ντίας-Κανέλ

Ο Κουβανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν γίνονται συνομιλίες με την Ουάσινγκτον ενώ υπάρχουν επαφές για τεχνικά ζητήματα και το μεταναστευτικό - Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως το νησί δεν θα παίρνει χρήματα και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και κάλεσε την Αβάνα για τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ