Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, λέει Ευρωπαίος Επίτροπος
ΚΟΣΜΟΣ
Γροιλανδία NATO ΗΠΑ Δανία Ντόναλντ Τραμπ

Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, λέει Ευρωπαίος Επίτροπος

Χθες, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα»

Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, λέει Ευρωπαίος Επίτροπος
18 ΣΧΟΛΙΑ
Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κληθούν να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

Συνεχίζοντας τις απειλές κατά του αυτόνομου δανικού εδάφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».


Την περασμένη εβδομάδα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και της τάξης ασφαλείας που έχει εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο Reuters μιλώντας από μια διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους τόνισε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να σπεύσουν για αμοιβαία βοήθεια αν ένα άλλο κράτος μέλος βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική επιθετικότητα», είπε.
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης