Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», αλλιώς θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα
O Αμερικανός πρόεδρος χλεύασε την άμυνα του αυτόνομου δανικού εδάφους, λέγοντας ότι η άμυνά τους «βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - «Μη μας χρησιμοποιείτε ως δικαιολογία» απαντάει το Πεκίνο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Κυριακή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».
«Το να κάνουμε μια συμφωνία είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από το Air Force One.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μιλάει για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της Γροιλανδίας, αλλά μόνο για την απόκτηση αυτού του δανικού εδάφους. «Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.
«Η Γροιλανδία πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας την άμυνα του αυτόνομου δανικού εδάφους.
«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε. «Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό και, αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, ας είναι. Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε, σας το λέω με βεβαιότητα», σχολίασε.
Η Δανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια αμερικανική επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Συμμαχίας θα σήμαινε «το τέλος των πάντων», συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και του συστήματος ασφαλείας που δημιουργήθηκε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να μη χρησιμοποιούν άλλες χώρες ως δικαιολογία για να επιδιώξουν τα δικά τους συμφέροντα, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για να εμποδίσουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον.
«Η Αρκτική αφορά τα συνολικά συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.
🚨 JUST IN: President Trump says the US WILL take Greenland, we are RE-CLAIMING the Western Hemisphere— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 12, 2026
"If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen!"
"One way or the other, we're going to have Greenland!" 🇺🇸🇬🇱
🔥🔥 pic.twitter.com/9TH2Upnu17
Το Πεκίνο καλεί τις ΗΠΑ να μη χρησιμοποιούν άλλες χώρες ως δικαιολογία
Σύμφωνα με την ίδια, οι ενέργειες της Κίνας στην Αρκτική στοχεύουν στο να προωθήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή. Η Μάο έκανε επίσης έκκληση για σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των εθνών για τη διεξαγωγή νόμιμων ενεργειών στην Αρκτική.
