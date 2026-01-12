Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014 οι ανθρωποκτονίες στο Λονδίνο: Μείωση ρεκόρ το 2025

95 δολοφονίες πέρυσι στη βρετανική πρωτεύουσα, παρά την αύξηση του πληθυσμού – Στο χαμηλότερο σημείο από το 1997 ο δείκτης ανά κάτοικο