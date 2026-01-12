Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Τραμπ: Κάποια στιγμή θα συναντηθώ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας
Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Καράκας είναι πλέον «αληθινά καλές» μετά τη σύλληψη Μαδούρο και την αλλαγή εξουσίας
Διατεθειμένος να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλα Ντέλσι Ροδρίγκες δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα και πλέον μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Ερωτηθείς αν προτίθεται να συναντηθεί με τη Ντέλσι Ροδρίγκες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα το κάνω», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης συνάντησης σε πολιτικό επίπεδο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πλέον «αληθινά καλά» με το Καράκας, σηματοδοτώντας, όπως εκτιμούν αναλυτές, μια σαφή αλλαγή στον τόνο και στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.
Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας πρόκειται να δικαστεί για κατηγορίες που αφορούν «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Λατινική Αμερική.
Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο η δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου θεωρείται σαφές πολιτικό σήμα αναγνώρισης της νέας κατάστασης στο Καράκας.
Σύλληψη Μαδούρο και αλλαγή εξουσίαςΟι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει προφυλακισμένος.
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ουάσιγκτον–ΚαράκαςΗ ανάληψη της εξουσίας από τη Ντέλσι Ροδρίγκες και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί στενής συνεργασίας δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους με τη Βενεζουέλα, μετά από χρόνια έντασης και κυρώσεων.
