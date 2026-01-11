Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Όσλο: Έκλεισε διάδρομος μετά τον εντοπισμό ενός drone
Το drone πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου
Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.
