Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Βορονέζ
Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολείο και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές
Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.
Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολείο και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.
«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σημείωσε χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.
Το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.
Explosions captured earlier tonight in Voronezh. Despite Russian claim that all 'targets were shot down', and 'air defense worked perfectly', several impacts could clearly be seen and heard. pic.twitter.com/j5719NTnF6— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
Explosions have been reported in Voronezh, Russia. pic.twitter.com/1SxddZPDNp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
