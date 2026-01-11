Μήνυμα Μαδούρο από αμερικανική φυλακή: «Είμαστε καλά, είμαστε μαχητές»
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα ΗΠΑ

Μήνυμα Μαδούρο από αμερικανική φυλακή: «Είμαστε καλά, είμαστε μαχητές»

Σύμφωνα με τον γιο του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας – Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το κυβερνών κόμμα PSUV

Μήνυμα Μαδούρο από αμερικανική φυλακή: «Είμαστε καλά, είμαστε μαχητές»
Μήνυμα προς τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της Βενεζουέλας φέρεται να έστειλε από το κελί αμερικανικής φυλακής ο έκπτωτος πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κρατείται μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες εν αναμονή της δίκης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γιος του.

«Είμαστε καλά, είμαστε μαχητές»

Όπως μετέφερε ο γιος του, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο», ο 63χρονος έκπτωτος πρόεδρος έστειλε το μήνυμα «Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», καλώντας τους υποστηρικτές του να μην τον λυπούνται. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατέρας του απευθύνθηκε και στους δικηγόρους του λέγοντας «μην λυπάστε».

Το μήνυμα μεταφέρθηκε σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας, ενώ το κόμμα έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.



Σύλληψη στο Καράκας και μεταφορά στις ΗΠΑ

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες συνελήφθησαν στο σπίτι τους στο Καράκας από Αμερικανούς κομάντος, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Βαρύ κατηγορητήριο για ναρκωτικά και συνεργασία με καρτέλ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης, η οποία επί δεκαετίες χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες δραστηριότητες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών». Όπως αναφέρεται, η δράση αυτή πλούτισε και εδραίωσε την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας.

Κλείσιμο
Παράλληλα, του προσάπτεται ότι συνεργάστηκε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και διεθνή καρτέλ, με στόχο τη μεταφορά τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του Μαδούρο, καθήκοντα προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας ανέλαβε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Ντέλσι Ροντρίγκες, σε μια χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολιτική και θεσμική αστάθεια.

