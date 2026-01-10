Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες της Τεχεράνης για υποκίνηση των διαδηλώσεων
Ιράν ΗΠΑ Διαδηλώσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάνει λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού» από τις εσωτερικές κρίσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς

Κατηγορηματικά απέρριψε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού» από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιρανική ηγεσία στο εσωτερικό της χώρας.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, απέρριψε πλήρως το περιεχόμενό τους.

«Αποπροσανατολισμός από τις εσωτερικές προκλήσεις»

«Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων της Τεχεράνης, με τις οποίες η ιρανική κυβέρνηση αποδίδει τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις σε «ξένη υποκίνηση», την ώρα που το κύμα διαμαρτυρίας έχει εξαπλωθεί σε μεγάλες πόλεις της χώρας και συνοδεύεται από αυστηρή καταστολή και διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, επιμένουν ότι οι εξελίξεις στο Ιράν αποτελούν εσωτερική υπόθεση της χώρας και αντανακλούν τη βαθιά κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια, απορρίπτοντας κάθε ανάμειξη στα γεγονότα.
