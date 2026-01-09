Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ένας νεκρός από ρωσικό πλήγμα με drones σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
Ένας νεκρός από ρωσικό πλήγμα με drones σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας το χτύπημα έγινε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Οδησσού
Η Ρωσία επιτέθηκε με drones σε δύο εμπορικά πλοία με ξένη σημαία στην περιοχή της νότιας Οδησσού, σκοτώνοντας έναν Σύρο υπήκοο και τραυματίζοντας άλλους, δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέξι Κούλεμπα.
Σύμφωνα με το Reuters, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας πρόσθεσε σε δήλωσή του ότι το ένα πλοίο που κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Τσορνομόρσκ έφερε τη σημαία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, ενώ το άλλο, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, έφερε τη σημαία των Κομορών.
Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στις θαλάσσιες εξαγωγικές αρτηρίες της Ουκρανίας τους τελευταίους δύο μήνες, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της που κατευθύνονται προς τη Ρωσία για να εξάγουν το πετρέλαιό της.
Ο Κουλέμπα αναφέρει στη δήλωση του ότι το ένα πλοίο έπλεε κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας για να παραλάβει φορτίο σιτηρών στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ και έφερε σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις.
Το άλλο, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, υπό σημαία των Νήσων Κομόρες μετέφερε σόγια.
Τα λιμάνια βαθέων υδάτων στην περιοχή της Οδησσού είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ουκρανίας, μέσω των οποίων εξάγει τα βασικά της προϊόντα.
Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν δύο πλοία με τα ονόματα Ladonna και Wael K.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, το Ladonna είναι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου μήκους 157 μέτρων με σημαία Κομορών και το Wael K είναι ένα πλοίο γενικού φορτίου μήκους 115 μέτρων.
Οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας είχαν δηλώσει την Τετάρτη στο Reuters ότι ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων σε λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού είχε σχεδόν τριπλασιαστεί από το προηγούμενο έτος φθάνοντας τις 96 το 2025.
⚡️The enemy fired on a civilian vessel flying the flag of Saint Kitts and Nevis: a crew member, a Syrian citizen, was killed, — Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba reported.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) January 9, 2026
The ship remains afloat and is heading to the nearest port. A ship flying the flag of the Comoros… pic.twitter.com/7pBHt6TGGX
«Η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα πολιτικούς στόχους»«Αυτή είναι μια ακόμη ένδειξη ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα πολιτικούς στόχους, τη διεθνή ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων», έγραψε ο Κουλέμπα.
