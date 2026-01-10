Κάτοικοι στην Κολομβία γδύνουν και διαπομπεύουν κλέφτες στον δρόμο
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία

Κάτοικοι στην Κολομβία γδύνουν και διαπομπεύουν κλέφτες στον δρόμο

Βίντεο από το Μεντεγίν δείχνει κατοίκους να διαπομπεύουν δύο φερόμενους κλέφτες, εν μέσω έξαρσης της εγκληματικότητας στην Κολομβία

Κάτοικοι στην Κολομβία γδύνουν και διαπομπεύουν κλέφτες στον δρόμο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από τη γειτονιά Ελ Πικάτσο του Μεντεγίν στην Κολομβία, που καταγράφεται περιστατικό αυτοδικίας από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις εικόνες, δύο φερόμενοι ως κλέφτες «συνελήφθησαν» από πολίτες, οι οποίοι αποφάσισαν να τους γδύσουν, να τους βάψουν και να τους διαπομπέψουν σε κεντρικό δρόμο της πόλης.


Στο βίντεο που έχει γίνει viral στο Χ, οι δύο άνδρες κατεβαίνουν από έναν ανηφορικό δρόμο γυμνοί, ενώ πίσω τους ακολουθεί ένας άνδρας με μοτοσικλέτα, ο οποίος κορνάρει συνεχώς για να προσελκύσει την προσοχή των περαστικών.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι ακολούθησε μετά ούτε αν οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στις αρχές. «Πρέπει να μάθουν όλοι ποιοι είναι αυτοί οι κλέφτες, γιατί τις περισσότερες φορές τους αφήνουν ελεύθερους όταν τους συλλαμβάνει η αστυνομία», αναφέρει ένα από τα σχόλια, ενώ άλλοι σημειώνουν πως «αυτό δεν έχει κανένα νόημα αν μετά δεν καταδικαστούν», ζητώντας εγγυήσεις για την αποτροπή νέων εγκλημάτων.

Θυμίζουμε πως η Κολομβία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές οι πολίτες να προχωρούν σε πράξεις αυτοδικίας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης