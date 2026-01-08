Η Κάι Τραμπ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως εγγονή του Ντόναλντ - Δείτε βίντεο
Ως έναν «cool grandpa» χαρακτήρισε η 18χρονη τον παππού της, Ντόναλντ, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν την ενδιαφέρει η πολιτική
Την πρώτη της δημόσια συνέντευξη έδωσε η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, εμφανιζόμενη σε podcast. Στη συνέντευξη αυτή, η οποία επικεντρώθηκε στην προσωπική της ζωή και τις καθημερινές προκλήσεις, η 18χρονη Κάι μίλησε για τα συναισθήματά της ως μέλος της οικογένειας Τραμπ, αποφεύγοντας την πολιτική συζήτηση και εστιάζοντας σε θέματα που την αφορούν ως έφηβη. Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όταν βγαίνει ραντεβού, καθώς έχει πάντα δίπλα της μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών!
«Δεν έχω καθόλου ενδιαφέρον να ακολουθήσω την πολιτική κληρονομιά του παππού μου», δήλωσε η Κάι, αποκαλύπτοντας ότι διατηρεί πλήρη απόσταση από τα πολιτικά και δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε αυτή την κατεύθυνση. Παρά τις φήμες για τη μελλοντική πολιτική πορεία της οικογένειας Τραμπ, η νεαρή Κάι δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει δημόσιο αξίωμα. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο γκολφ, το οποίο είναι το πάθος της, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα της στον αθλητισμό.
Όσον αφορά τις οικογενειακές σχέσεις, η Κάι είπε ότι θεωρεί τον παππού της Ντόναλντ Τραμπ απλώς «ένα cool grandpa» και τονίζει ότι, παρόλο που στηρίζει την οικογένεια, δεν νιώθει την ανάγκη να εμπλακεί στη δημόσια πολιτική σκηνή.
Η συζήτηση περιλάμβανε και τις δύσκολες στιγμές που βιώνει λόγω της συνεχούς προστασίας από τις Μυστικές Υπηρεσίες, οι οποίες την ακολουθούν παντού. «Είναι δύσκολο να κάνεις μια κανονική ζωή όταν πάντα υπάρχει κάποιος γύρω σου», είπε, περιγράφοντας το πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά της η παρουσία των σωματοφυλάκων. Μάλιστα, για τις περιστάσεις που σχετίζονται με το ραντεβού της, ανέφερε: «Είναι άβολο όταν βρίσκεσαι σε ραντεβού και ένας πράκτορας κάθεται δύο τραπέζια μακριά από εσένα».
Η Κάι δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται να δημιουργήσει οικογένεια, καθώς η αφοσίωσή της βρίσκεται στο γκολφ και στην ανάπτυξη της καριέρας της στο άθλημα.
🙃 Trump’s granddaughter complains about dating struggles— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026
Eighteen-year-old Kai Trump, the granddaughter of the U.S. president, said on Logan Paul’s Impaulsive podcast that her personal life has been difficult — mainly because of the constant presence of the U.S. Secret Service.… pic.twitter.com/or3QCgfmmq
