Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ρώσος δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρός στη Γαλλία, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Ρώσος δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρός στη Γαλλία, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Φέρεται να άφησε σημείωμα αυτοκτονίας - «Είμαι ο μόνος υπεύθυνος για τον θάνατό μου»
Ο Εβγκένι Σ., 38 ετών, Ρώσος δημοσιογράφος που είχε καταφύγει στη Γαλλία, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (7/1) στο Μεντόν, στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV, εντοπίστηκε στον δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του, πιθανότατα μετά από πτώση από το 7ο όροφο της πολυκατοικίας του, ύψους 20 μέτρων.
Το γραφείο εισαγγελέα της Ναντέρ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.
Ο 38χρονος, ο οποίος εργαζόταν μέχρι το 2024 για το ρωσικό ειδησεογραφικό σάιτ Otkrytie Media, φέρεται να είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις εδώ και αρκετές ημέρες. Λίγο πριν από τον θάνατό του, έστειλε στους οικείους του μία επιστολή αυτοκτονίας.
«Είμαι ο μόνος υπεύθυνος για τον θάνατό μου. Καταλαβαίνω ότι απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους. Δεν έχω δικαιολογίες, εκτός από το ότι δεν ήθελα να βλάψω κανέναν» συνέχισε ο Ρώσος δημοσιογράφος.
Και κατέληξε: «Ποτέ δεν εργάστηκα για τα συμφέροντα της Ρωσίας και ποτέ δεν προσλήφθηκα από κανέναν».
Σύμφωνα με έναν φίλο του, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τρεις μέρες πριν από το θάνατό του, η ψυχική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Δεν ήταν ο εαυτός του. Φαινόταν να είναι σε κρίση παράνοιας» δήλωσε ο φίλος του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV, εντοπίστηκε στον δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του, πιθανότατα μετά από πτώση από το 7ο όροφο της πολυκατοικίας του, ύψους 20 μέτρων.
Το γραφείο εισαγγελέα της Ναντέρ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.
Ο 38χρονος, ο οποίος εργαζόταν μέχρι το 2024 για το ρωσικό ειδησεογραφικό σάιτ Otkrytie Media, φέρεται να είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις εδώ και αρκετές ημέρες. Λίγο πριν από τον θάνατό του, έστειλε στους οικείους του μία επιστολή αυτοκτονίας.
Στο σημείωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι υπήρξε θύμα ενός εκτεταμένου διαδικτυακού χάκερ, λέγοντας ότι όλοι οι λογαριασμοί του είχαν παραβιαστεί, ακόμη και ο λογαριασμός του στο Telegram και το κινητό του τηλέφωνο.
Le Figaro: Russian Journalist Found Dead in France— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026
According to the newspaper, on January 6 a man fell from the window of his apartment in the French commune of Meudon. Police found a chair placed by the window inside the apartment, as well as medications in a trash bin. The… pic.twitter.com/4oCDtEtWvj
«Είμαι ο μόνος υπεύθυνος για τον θάνατό μου. Καταλαβαίνω ότι απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους. Δεν έχω δικαιολογίες, εκτός από το ότι δεν ήθελα να βλάψω κανέναν» συνέχισε ο Ρώσος δημοσιογράφος.
Και κατέληξε: «Ποτέ δεν εργάστηκα για τα συμφέροντα της Ρωσίας και ποτέ δεν προσλήφθηκα από κανέναν».
Σύμφωνα με έναν φίλο του, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τρεις μέρες πριν από το θάνατό του, η ψυχική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Δεν ήταν ο εαυτός του. Φαινόταν να είναι σε κρίση παράνοιας» δήλωσε ο φίλος του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα