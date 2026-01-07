Η λίστα με τις 10 πιο συνεπείς αεροπορικές εταιρείες, το κορυφαίο αεροδρόμιο του κόσμου είναι κοντά στην Ελλάδα

Το κορυφαίο αεροδρόμιο του 2025 αναδείχθηκε αυτό της Κωνσταντινούπολης με ακρίβεια στις πτήσεις περίπου 80%

μεταβλητές που επηρεάζουν την τήρηση των προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών και των , από τις προκλήσεις σε επίπεδο προσωπικού έως τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Με περίπου 38,9 εκατομμύρια πτήσεις να πραγματοποιούνται διεθνώς το 2025 και ένα ευαίσθητο γεωπολιτικό τοπίο που προκαλεί περιορισμούς στον εναέριο χώρο, τα εμπόδια που επηρεάζουν την ακρίβεια γίνονται πιο δύσκολα από ποτέ.



Εν τω μεταξύ, η Virgin Atlantic κέρδισε το νέο βραβείο «Most Improved» της Cirium, επιδεικνύοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της λειτουργικής απόδοσης μεταξύ των παγκόσμιων αεροπορικών εταιρειών. Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσε την ακρίβεια των πτήσεών της από 74,01% το 2024 σε 83,45% το 2025. Αυτό το νέο βραβείο αναγνωρίζει τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιτύχει μεγάλη λειτουργική κλίμακα, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα σημαντικές βελτιώσεις.



Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν την τήρηση των προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, από τις προκλήσεις σε επίπεδο προσωπικού έως τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Με περίπου 38,9 εκατομμύρια πτήσεις να πραγματοποιούνται διεθνώς το 2025 και ένα ευαίσθητο γεωπολιτικό τοπίο που προκαλεί περιορισμούς στον εναέριο χώρο, τα εμπόδια που επηρεάζουν την ακρίβεια γίνονται πιο δύσκολα από ποτέ.

Στον κλάδο της αεροπορίας, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί «έχουν γίνει μέρος της βασικής γραμμής, και όχι απλώς προσωρινές διαταραχές», αναφέρει η εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium στη νέα της έκθεση «On-Time Performance Review 2025».

Η Aeromexico κατέκτησε την πρώτη θέση, με ποσοστό ακρίβειας 90,02%. Κέρδισε το βραβείο της πιο ακριβούς αεροπορικής εταιρείας στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η μεξικάνικη αεροπορική εταιρεία είναι η δεύτερη αεροπορική εταιρεία που έχει κερδίσει το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τότε που η Cirium ξεκίνησε τη μελέτη το 2009. Εκτελεί 188.859 πτήσεις σε 23 χώρες, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία του προγράμματος πτήσεων. Αντέχει στον ισχυρό ανταγωνισμό της Saudia, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 86,53% ακρίβεια. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η SAS με 86,09%. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Azul, ακολουθούμενη από την Qatar Airways και την Iberia. Επιπλέον, η LATAM Airlines και η Avianca κατέλαβαν την έβδομη και την όγδοη θέση. Ακολούθησαν η Turkish Airlines και η Delta Air Lines, συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα. Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες: η SAS, η Iberia και η Turkish Airlines.

Υπάρχουν επίσης περιφερειακά βραβεία, με την Delta Air Lines να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Βόρειας Αμερικής, την Iberia Express στην Ευρώπη, την Copa Airlines στη Λατινική Αμερική, την Philippine Airlines στην Ασία-Ειρηνικό και την Safair στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Εν τω μεταξύ, η Virgin Atlantic κέρδισε το νέο βραβείο «Most Improved» της Cirium, επιδεικνύοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της λειτουργικής απόδοσης μεταξύ των παγκόσμιων αεροπορικών εταιρειών. Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσε την ακρίβεια των πτήσεών της από 74,01% το 2024 σε 83,45% το 2025. Αυτό το νέο βραβείο αναγνωρίζει τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιτύχει μεγάλη λειτουργική κλίμακα, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα σημαντικές βελτιώσεις.

Το κορυφαίο αεροδρόμιο του 2025 Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (IST) ήταν το αεροδρόμιο που κέρδισε το βραβείο Platinum Winner για το 2025, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την απόδοση και την αξιοπιστία.



Αυτό το τεράστιο αεροδρόμιο της Τουρκίας είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα και καλύτερα συνδεδεμένα αεροδρόμια στον κόσμο, εξυπηρετώντας περισσότερους από 84 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε 330 προορισμούς. Τον Απρίλιο του 2025, έγινε το πρώτο αεροδρόμιο στην Ευρώπη που εφάρμοσε τριπλές ανεξάρτητες λειτουργίες διαδρόμων, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του από 120 σε 148 κινήσεις ανά ώρα.







Βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, και μικρές διαταραχές εδώ θα μπορούσαν να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλες τις περιοχές και τις ζώνες ώρας αν δεν αντιμετωπιστούν, αλλά η Cirium αναφέρει ότι το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης απέδειξε το 2025 ότι «η κλίμακα και η πολυπλοκότητα μπορούν να συνυπάρξουν με τη συνέπεια και τον έλεγχο».



Η ακρίβεια των πτήσεων (OTP) του αεροδρομίου, που ορίζεται από την Cirium ως το ποσοστό των πτήσεων που αναχωρούν ή φτάνουν εντός 15 λεπτών από το πρόγραμμα, ήταν 80,72%.