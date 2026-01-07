Πλήθος κόσμου και χειροκροτήματα στο τελευταίο αντίο στον 16χρονο Ρικάρντο που σκοτώθηκε στη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Με λευκά τριαντάφυλλα και μία φωτογραφία του θύματος το φέρετρό του





Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην Ιερά Βασιλική των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Ρώμη για το τελευταίο αντίο στο ανήλικο θύμα της φωτιάς ενώ όταν το φέρετρο με τα λευκά λουλούδια και τη φωτογραφία του κατευθύνθηκε προς την εκκλησία, συγγενείς, φίλοι αλλά και απλός κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Δείτε εικόνα από την κηδεία του 16χρονου θύματος

«Το κατάστημα δεν είχε υποβληθεί σε έλεγχο πυρασφάλειας για τουλάχιστον πέντε χρόνια» Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, το κατάστημα δεν είχε υποβληθεί σε έλεγχο πυρασφάλειας για τουλάχιστον πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι χώροι αυτού του τύπου όφειλαν να ελέγχονται σε ετήσια βάση. Η παραδοχή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από νομικούς εκπροσώπους των οικογενειών.



Ο δικηγόρος Ρομέν Ζορντάν, που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων, δήλωσε ότι «ο συγκλονιστικός αριθμός παραβάσεων και ελλείψεων στους ελέγχους εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο ο δήμος θα πρέπει να τεθεί υπό ακόμη αυστηρότερη και πιο επείγουσα διερεύνηση».



Άλλοι δικηγόροι ζήτησαν επίσης από τις αρχές να αναλάβουν ευθύνες για την τραγωδία, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, ενώ 116 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.



Οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν τεθεί υπό ποινική διερεύνηση, χωρίς ωστόσο να έχουν προφυλακιστεί. Πρόκειται για το ζευγάρι Γάλλων υπηκόων, Ζακ και Ζεσικά Μορέτι, οι οποίοι ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.



Στην πρώτη δημόσια δήλωσή τους μετά την τραγωδία, ανέφεραν ότι είναι «συντετριμμένοι» και δεσμεύτηκαν για «πλήρη συνεργασία» με τις ανακριτικές αρχές.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του δημάρχου του Κραν Μοντανά, Νικολά Φερό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το μπαρ δεν είχε ελεγχθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.



«Λυπούμαστε βαθύτατα. Το οφείλουμε στις οικογένειες και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα βεγγαλικά θα απαγορευθούν στο εξής σε όλους τους χώρους διασκέδασης της περιοχής.