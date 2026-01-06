Συμμαχία των Προθύμων: Ρήτρες δεσμευτικού χαρακτήρα στις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας το ζητούμενο της συνόδου στο Παρίσι

Σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την πολυεθνική δύναμη που θα συσταθεί σε περίπτωση συμφωνίας με τη Μόσχα για κατάπαυση του πυρός





Πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στα μέσα Δεκεμβρίου στο Βερολίνο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες οριστικοποίησαν την πρότασή τους για μία «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, που είπε από την πλευρά της πως προσφέρει «πολύ ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας.



Σήμερα οι ηγέτες θα αναλάβουν «συγκεκριμένες δεσμεύσεις», υποσχέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.



Αναμένεται να αποσαφηνίσουν το κοινό όραμά τους για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί αυτή να επαληθευθεί από drone ή δορυφόρο μάλλον παρά από χερσαία στρατιωτική ανάπτυξη, αλλά και για την απάντησή τους σε περίπτωση που παραβιαστεί, εξήγησε η προεδρία.



Πώς θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά η πολυεθνική δύναμη Ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή: Το πώς θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά η πολυεθνική δύναμη προκειμένου να «διασφαλιστεί η Ουκρανία στους αιθέρες, στη θάλασσα και στο έδαφος» απέναντι στον κίνδυνο νέας ρωσικής επίθεσης έπειτα από μία πιθανή συμφωνία ειρήνης.



Μπορεί οι ηγέτες να επιδιώκουν συμβολή από διάφορες χώρες του συνασπισμού σε αυτήν τη στρατιωτική αποστολή, όμως έχουν αποκαλύψει μόνο αυτό που «το στρατιωτικό απόρρητο επιτρέπει να ειπωθεί», προειδοποίησε ο συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν. Δεν πρέπει ως εκ τούτου να αναμένεται να γνωρίζουμε σχετικά με το προσωπικό αυτής της δύναμης ή τη συμβολή των κρατών που είναι έτοιμα να συμμετάσχουν, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Η σύγκλιση μοιάζει λιγότερο ολοκληρωμένη όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγουν παράλληλα οι ΗΠΑ με την Ουκρανία και τη Ρωσία.



Μία συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Αμερικανού με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επέτρεψαν την πρόοδο στο κύριο αγκάθι, τις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Μόσχα.



Σκληραίνει τη στάση του το Κρεμλίνο Έκτοτε οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο διαπραγματευτών. Και το θέμα θα συζητηθεί και πάλι στο Παρίσι.



Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να «σκληρύνει» τη στάση του, αφού κατηγόρησε την Ουκρανία ότι θέλησε να θέσει στο στόχαστρο με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει.



Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες πως η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία είτε με διαπραγματεύσεις είτε με τα όπλα.