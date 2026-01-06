Τα μυστικά της δίκης Μαδούρο: Η επιλογή της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι, ο El Pollo και η... Σομαλία

Στη δημοσιότητα το σκίτσο από τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο - Η διοίκηση Τραμπ έχει επιλέξει την πολιτεία της Νέας Υόρκης ως τόπο δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης Μαδούρο σε μία προσπάθεια να πιέσει τους Δημοκρατικούς σε μια κατεξοχήν παραδοσιακή τους έδρα