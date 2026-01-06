Όσα έγιναν στο δικαστήριο με τον Μαδούρο: Δήλωσε απαχθείς πρόεδρος, ζητήθηκε ιατρική φροντίδα για τη σύζυγο επειδή «έχει μώλωπες»



Στο δικαστήριο

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

«Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες στα ισπανικά, όταν ρωτήθηκε

από τον δικαστή

τι δηλώνει στις κατηγορίες. «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με τη σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά - προσεκτικά - μόνος μου», δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο, όταν του ζητήθηκε να δηλώσει την ταυτότητά του.

Μάλιστα, όπως είπε στον δικαστή ο Μαδούρο, θεωρεί τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

🚨 BREAKING: Maduro tells judge 'I am innocent, I am not guilty,' in court appearance on narco-trafficking charges pic.twitter.com/Pk2NnF2IdJ — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν ο δικαστής τον ενημέρωσε ότι έχει το δικαίωμα σε δωρεάν συνήγορο, από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας απάντησε ότι δεν ήταν ενήμερος για τη δυνατότητα αυτή.

Παράλληλα, ο δικαστής Χέλερσταΐν γνωστοποίησε στο κατηγορούμενο ζευγάρι ότι έχουν το δικαίωμα να δεχτούν επίσκεψη από υπαλλήλους του προξενείου της χώρας τους, κάτι που αποδέχτηκαν κι οι δύο.

Μέρος της διαδικασίας ήταν και η γνωστοποίηση από την πλευρά του Εισαγγελέα της ώρας και του τόπου της σύλληψης του Μαδούρου και της Φλόρες, οπότε έγινε κι επίσημα γνωστό ότι συνελήφθησαν από τις διωκτικές αρχές στις 11:30 το πρωί της 3ης Ιανουαρίου.

Αιφνιδίασε τον δικαστή

Μάλιστα, ο Μαδούρο φέρεται να αιφνιδίασε τον δικαστή όταν του ζήτησε να κρατήσει τις σημειώσεις του. «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω», είπε με τον Χέλερσταϊν να απαντά: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο συνήγορος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ίδιος υπογράμμισε πως ο Μαδούρο έχει ζητήματα υγείας και θα απαιτηθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ενώ έθεσε και θέμα νομιμότητας της επιχείρησης για τη σύλληψή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».

Μάλιστα, ο συνήγορος της Σίλια Φλόρες δήλωσε ότι έχει «μώλωπες στα πλευρά της» και «θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», με τον δικαστή Χελερστάιν να σημειώνει ότι οι δικηγόροι μπορούν να το διευθετήσουν με τους εισαγγελείς.

Έξω από το δικαστήριο ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί υπήκοοι της Βενεζουέλας που ζουν στη Νέα Υόρκη, με συνθήματα υπέρ αλλά και κατά του Νικολάς Μαδούρο.