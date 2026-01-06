Η Ματσάδο δηλώνει ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τραμπ από τον Οκτώβριο
Δύο ημέρες μετά τη σύλληψη Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης μιλά για επιστροφή στη χώρα
Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και Νομπελίστρια Ειρήνης 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εδώ και μήνες, εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στη χώρα.
Σε συνέντευξή της στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανέφερε ότι η τελευταία φορά που μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τον Οκτώβριο, διαψεύδοντας σενάρια περί άμεσου συντονισμού της με την Ουάσινγκτον.
Η δήλωσή της έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και στην προσαγωγή του ενώπιον δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ερωτηθείσα για τα επόμενα βήματά της, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα το «συντομότερο δυνατόν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις συνθήκες της επιστροφής της.
«Ο γενναίος λαός της Βενεζουέλας βγήκε στους δρόμους σε 30 χώρες και 130 πόλεις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει ένα τεράστιο βήμα που σηματοδοτεί την αναπόφευκτη και άμεση μετάβαση για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ματσάδο σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.
«Εμείς οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση του για την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το νόμο», πρόσθεσε. «Η Βενεζουέλα θα είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά, και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», δήλωσε η Ματσάδο. «Θα φωνάξουμε, θα προσευχηθούμε και θα αγκαλιαστούμε ως οικογένεια, γιατί τα παιδιά μας θα επιστρέψουν σπίτι».
Οι δηλώσεις της Ματσάδο εντάσσονται σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής και διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς η Βενεζουέλα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς γεωπολιτικής κρίσης.
