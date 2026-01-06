Σίλια Φλόρες: Η γνωριμία με τον Μαδούρο, ο γάμος και το σκάνδαλο «narco-nephews»

Από τις φτωχογειτονιές του Καράκας, έφτασε να γίνει Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας - Το 2015 ξέσπασε διεθνές σκάνδαλο όταν οι δύο ανηψιοί της συνελήφθησαν στην Αϊτή από πράκτορες της DEA για σχέδιο μεταφοράς 800 κιλών κοκαΐνης στις ΗΠΑ

Σίλια Φλόρες, την οποία το Παλάτι Μιραφλόρες αρέσκεται να αποκαλεί «Πρώτη Μαχήτρια».



Η Φλόρες εδώ και πολλά χρόνια θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στη χώρα της Νοτίου Αμερικής και παράλληλα αποτελεί πολιτική φυσιογνωμία που επί δεκαετίες έχει διαμορφώσει την τύχη της Βενεζουέλας. Η Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1956 στο Τινακίγιο στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Μεγάλωσε στις γειτονιές του δυτικού Καράκας, οι οποίες σύμφωνα με το CNN είναι «γειτονιές της εργατικής τάξης». Η Φλόρες αποφοίτησε από τη νομική σχολή του πανεπιστημίου Santa Maria του Καράκας με ειδίκευση στο Εργατικό και το Ποινικό Δίκαιο.







Στη συνέχεια η Φλόρες έγινε σημαντικό μέλος του κινήματος «Chavismo» και το 2000 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας. Το 2005 η Φλόρες επανεξελέγη βουλευτής ενώ το 2006 όταν ο Μαδούρο αποσύρθηκε από την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης για να αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών η Φλόρες εξελέγη πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης μέσω εσωτερικής ψηφοφορίας. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Βενεζουέλας που κατείχε το αξίωμα αυτό. Η θητεία της διήρκεσε από τις 15 Αυγούστου 2006 έως τις 5 Ιανουαρίου 2011. Από το 2012 μέχρι την ανάληψη της προεδρίας από τον Μαδούρο η σύντροφός του διορίστηκε από τον Τσάβες γενική εισαγγελέας του Κράτους.



Η γνωριμία της Φλόρες με τον Μαδούρο, η μακροχρόνια σχέση και ο γάμος το 2013 Μέσα στις τάξεις του κινήματος «Chavismo» η Φλόρες γνώρισε τον Μαδούρο την δεκαετία του 1990 αλλά το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2013, μόλις λίγους μήνες αφότου εκείνος είχε αναλάβει την προεδρία της χώρας. Πριν τον γάμο το ζευγάρι ήταν μαζί για περισσότερο από δύο δεκαετίες.



Η Σίλια Φλόρες έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο ενώ ο Νικολάς Μαδούρο όταν τη γνώρισε είχε ήδη ένα γιό, τον Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, από το γάμο του με την Αντριάνα Γκέρα Ανγκούλο, μια γυναίκα που δεν αναμίχθηκε ποτέ με την πολιτική και προτίμησε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά τη νέα της θέση ως «Πρώτη Μαχήτρια» της Βενεζουέλας η Σίλια Φλόρες προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ αν και οι αντίπαλοί της υποστηρίζουν πως δεν σταμάτησε να κινεί τα νήματα από το παρασκήνιο. Το 2015 η Φλόρες παρουσίασε στην κρατική τηλεόραση το σόου «Con Cilia en Familia» (Με τη Σίλια στην οικογένεια). Μια εκπομπή που όπως έγραψε τότε ο βρετανικός Guardian: «Η γραφική νέα εκπομπή της Σίλια Φλόρες δεν βελτιώνει ιδιαίτερα την φθίνουσα εικόνα του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο».



Το σκάνδαλο των «narco-nephews» Η Φλόρες έχει κατηγορηθεί στη Βενεζουέλα για διαφθορά και νεποτισμό. Συγκεκριμένα, το 2012 εργατικά συνδικάτα στη Βενεζουέλα κατηγόρησαν την Φλόρες πως τοποθέτησε σε κυβερνητικές θέσεις 40 άτομα μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί συγγενείς της. Η ίδια υπερασπίστηκε δημόσια τις ενέργειές της υποστηρίζοντας ότι είναι περήφανη για την οικογένειά της ενώ παρουσίασε τις αντιδράσεις ως προσωπική επίθεση και όχι ως ζήτημα ηθικής.



Τον Νοέμβριο του 2015 ξέσπασε διεθνές σκάνδαλο όταν οι δύο ανηψιοί της Φλόρες, ο Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας και ο Εφρέιν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες, συνελήφθησαν στην Αϊτή από πράκτορες της DEA (Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ) για σχέδιο μεταφοράς 800 κιλών κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Το σκάνδαλο έπληξε σοβαρά τη δημόσια εικόνα της Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας. Η Φλόρες χαρακτήρισε την σύλληψη ως απαγωγή που ενορχηστρώθηκε από τις ΗΠΑ. Όμως οι δύο συγγενείς της κρίθηκαν ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών από δικαστήριο της Νέας Υόρκης και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών. Το 2022 επί προεδρίας Μπάιντεν οι δύο συγγενείς της Φλόρες επέστρεψαν στη Βενεζουέλα μέσω ανταλλαγής κρατουμένων.



Όμως, μόλις τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά των δύο ανιψιών της Φλόρες και ενός τρίτου, του Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε για την υπόθεση: «Ο Νικολάς Μαδούρο και οι εγκληματικοί συνεργάτες του στη Βενεζουέλα κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά που δηλητηριάζουν τον αμερικανικό λαό. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί το καθεστώς και τον κύκλο των φίλων και των εταιρειών του υπεύθυνους για τα συνεχιζόμενα εγκλήματά του».