Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της

Κατάπαυση του πυρός έβαλε τέλος την 27η Δεκεμβρίου σε τρεις εβδομάδες μαχών, νέας σύγκρουσης που είχε απολογισμό 47 νεκρούς

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης κατηγόρησαν σήμερα αυτές της Καμπότζης ότι «παραβίασαν» την κατάπαυση του πυρός, σε εφαρμογή για δέκα ημέρες, ανοίγοντας πυρ με ολμοβόλα και τραυματίζοντας μέλος τους σε περιοχή στα σύνορα των δυο βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους. «Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε από θραύσματα», πρόσθεσαν οι ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσουν σε πόσο σοβαρή κατάσταση βρίσκεται.

Η Πνομ Πεν δεν αντέδρασε αμέσως στην κατηγορία αυτή.

Κατάπαυση του πυρός έβαλε τέλος την 27η Δεκεμβρίου σε τρεις εβδομάδες μαχών, νέας σύγκρουσης που είχε απολογισμό 47 νεκρούς και προκάλεσε τον εσωτερικό εξαναγκαστικό εκτοπισμό περίπου ενός εκατομμυρίου πολιτών στη μια και στην άλλη πλευρά της αμφισβητούμενης μεθορίου.

Η Μπανγκόκ και η Πνομ Πεν δεσμεύτηκαν με κοινή ανακοίνωσή τους να παγώσουν τις στρατιωτικές θέσεις τους και να συνεργαστούν σε επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων σε παραμεθόριες περιοχές.

Τα δυο βασίλεια της Ασίας βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες για τα σύνορά τους, μήκους 800 χιλιομέτρων, τα οποία χαράχτηκαν κατά τη διάρκεια της γαλλικής αποικιοκρατικής περιόδου.

Αλληλοκατηγορήθηκαν για το ξέσπασμα των νέων μαχών.

Προηγούμενος κύκλος εχθροπραξιών, τον Ιούλιο, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους σε πέντε ημέρες.

