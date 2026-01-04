Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες καταστροφές στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βενεζουέλα από την επέμβαση των ΗΠΑ

Ολόκληρα κτίρια φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καεί, ενώ οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε σειρές καταστράφηκαν ή διαλύθηκαν από τις εκρήξεις





Σύμφωνα με εικόνες πριν και μετά τα πλήγματα, μεγάλα τμήματα της στρατιωτικής υποδομής της χώρας υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ολόκληρα κτίρια φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καεί, ενώ οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε σειρές καταστράφηκαν ή διαλύθηκαν από τις εκρήξεις.



New York Times ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι, στρατιωτικοί αλλά και άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Από την πλευρά τους, αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά.



Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν διευκρίνισαν πόσοι από τους νεκρούς ανήκαν στον στρατό ή στην κουβανική φρουρά του προέδρου.



Σφοδρά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις Το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται να δέχθηκε το Fuerte Tiuna, το σημαντικότερο και μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας στο Καράκας. Δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Vantor δείχνουν κτίρια να έχουν εξαφανιστεί και εκτεταμένα ίχνη εκρήξεων να διασχίζουν τη βάση.





Κλείσιμο La Carlota, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, καταστράφηκαν μονάδες αεράμυνας και διάδρομοι προσγείωσης. Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στο λιμάνι της La Guaira, βασικό κόμβο logistics της χώρας, με φθορές σε εμπορευματοκιβώτια και λιμενικές εγκαταστάσεις.



Παράλληλα, αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι στόχοι χτυπήθηκαν και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Καράκας, καθώς και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και La Guaira.





Κάτοικοι περιοχών κοντά στους στόχους περιέγραψαν στα τοπικά μέσα μια νύχτα συνεχών εκρήξεων και πυρκαγιών, με δευτερεύουσες εκρήξεις και τεράστια σύννεφα καπνού να γίνονται ορατά από μεγάλη απόσταση. Στο έδαφος του Καράκας, πολίτες μίλησαν για χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών και διακοπές ρεύματος σε συνοικίες της πόλης, ενώ πολλοί βγήκαν στους δρόμους καταγράφοντας όσα συνέβαιναν.



Την ίδια ώρα, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη, με την πρώτη τους εμφάνιση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.