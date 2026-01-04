Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες καταστροφές στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βενεζουέλα από την επέμβαση των ΗΠΑ
Ολόκληρα κτίρια φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καεί, ενώ οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε σειρές καταστράφηκαν ή διαλύθηκαν από τις εκρήξεις
Η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, φαίνεται μέσα από δορυφορικές εικόνες που ήρθαν στο φως.
Σύμφωνα με εικόνες πριν και μετά τα πλήγματα, μεγάλα τμήματα της στρατιωτικής υποδομής της χώρας υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ολόκληρα κτίρια φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καεί, ενώ οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε σειρές καταστράφηκαν ή διαλύθηκαν από τις εκρήξεις.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας δήλωσαν στη New York Times ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι, στρατιωτικοί αλλά και άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Από την πλευρά τους, αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά.
Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν διευκρίνισαν πόσοι από τους νεκρούς ανήκαν στον στρατό ή στην κουβανική φρουρά του προέδρου.
Η επιχείρηση έπληξε επίσης τη στρατιωτική αεροπορική βάση La Carlota, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, καταστράφηκαν μονάδες αεράμυνας και διάδρομοι προσγείωσης. Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στο λιμάνι της La Guaira, βασικό κόμβο logistics της χώρας, με φθορές σε εμπορευματοκιβώτια και λιμενικές εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι στόχοι χτυπήθηκαν και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Καράκας, καθώς και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και La Guaira.
#4Ene | La empresa Vantor ha publicado las imágenes satelitales del antes y después de los edificios militares ubicados en Caracas luego del bombardeo de EE UU. 📹 Cortesía pic.twitter.com/fzwlrGWVC1— El Nacional (@ElNacionalWeb) January 4, 2026
Σφοδρά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσειςΤο μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται να δέχθηκε το Fuerte Tiuna, το σημαντικότερο και μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας στο Καράκας. Δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Vantor δείχνουν κτίρια να έχουν εξαφανιστεί και εκτεταμένα ίχνη εκρήξεων να διασχίζουν τη βάση.
Κάτοικοι περιοχών κοντά στους στόχους περιέγραψαν στα τοπικά μέσα μια νύχτα συνεχών εκρήξεων και πυρκαγιών, με δευτερεύουσες εκρήξεις και τεράστια σύννεφα καπνού να γίνονται ορατά από μεγάλη απόσταση. Στο έδαφος του Καράκας, πολίτες μίλησαν για χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών και διακοπές ρεύματος σε συνοικίες της πόλης, ενώ πολλοί βγήκαν στους δρόμους καταγράφοντας όσα συνέβαιναν.
Την ίδια ώρα, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη, με την πρώτη τους εμφάνιση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
