Ο Μάρκο Ρούμπιο «Αντιβασιλέας» της Βενεζουέλας: Θα ελέγξουμε τη χώρα με ναυτικό αποκλεισμό στο πετρέλαιο λέει ο ίδιος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης με τη Βενεζουέλα - Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα αναλάβουν τη διοίκηση της χώρας, αλλά θα την ελέγξουν μέσα από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό