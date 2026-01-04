Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά
Πρόκειται για δύο κοπέλες και τέσσερα αγόρια 14 με 17 ετών που δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το μοιραίο κλαμπ
Όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάντο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 Ιταλών πολιτών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά.
Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών (δύο κοπέλες και τέσσερα αγόρια) οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το ελβετικό κλαμπ, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.
«Υπάρχουν μοιραία συμβάντα, αλλά αυτό δεν ήταν μοιραίο συμβάν, πρόκειται για τραγωδία η οποία μπορούσε να αποφευχθεί. Θα ήταν αρκετή λίγη πρόληψη και ένα ίχνος λογικής», δήλωσε ο Ιταλός πρέσβης.
Όπως αναφέρουν οι ελβετικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις Ελβετίδες και έξι Ελβετοί άνδρες ηλικίας από 14 έως 31 ετών. Στη λίστα των νεκρών βρίσκονται επίσης δύο Ιταλοί ηλικίας 16 ετών, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Γάλλος 39 ετών και ένας Τούρκος 18 ετών.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.
Αναγνωρίστηκαν ακόμη 16 σοροίΣύμφωνα με νωρίτερα ενημέρωση των τοπικών αρχών, στους 24 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ταυτοποιημένων θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς ακόμη 16 σοροί αναγνωρίστηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομία του καντονιού Βαλέ.
