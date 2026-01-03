ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Στη φυλακή που κρατήθηκε και ο «Ελ Τσάπο» ο Μαδούρο - Η ειδικά εξοπλισμένη εγκατάσταση του Metropolitan Detention Center
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Καράκας Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο Ναρκωτικά

Στη φυλακή που κρατήθηκε και ο «Ελ Τσάπο» ο Μαδούρο - Η ειδικά εξοπλισμένη εγκατάσταση του Metropolitan Detention Center

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του  δίνουν τη δυνατότητα να κρατηθεί στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν

Στη φυλακή που κρατήθηκε και ο «Ελ Τσάπο» ο Μαδούρο - Η ειδικά εξοπλισμένη εγκατάσταση του Metropolitan Detention Center
Γιάννης Χαραμίδης
6 ΣΧΟΛΙΑ
Παραμένει ασαφές πού ακριβώς σκοπεύουν οι αμερικανικές αρχές να κρατήσουν με ασφάλεια τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εν αναμονή της δίκης του. Ωστόσο, οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του -και προέρχονται από τη Νέα Υόρκη- δίνουν στις αρχές επιβολής του νόμου τη δυνατότητα να τον κρατήσουν σε εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας στο Μπρούκλιν.


Το Metropolitan Detention Center (MDC), το ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατήθηκε ο διαβόητος αρχηγός καρτέλ Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν πριν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν και άλλα πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως τον Σον «Ντίντι» Κομπς, τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τον R. Kelly και τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.

Παρότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι ειδικά εξοπλισμένη για την κράτηση κρατουμένων υψηλού κινδύνου, αποτελεί πλέον το μοναδικό ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κέντρο για τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, μετά το κλείσιμο του συγκροτήματος στο Μανχάταν από το Γραφείο Φυλακών, έπειτα από την αυτοκτονία του Τζέφρι Έπσταϊν στο κελί του - ένα περιστατικό που έφερε στο φως σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και διαχείρισης της δομής.

Ειδικά μέτρα είχαν ληφθεί στο MDC και για τη φύλαξη του «Ελ Τσάπο», ο οποίος είχε προηγουμένως αποδράσει από φυλακές στο Μεξικό. Στο ίδιο κατάστημα κρατήθηκε για ένα διάστημα και ο συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία, πριν δηλώσει ένοχος για συναφείς κατηγορίες.

Παρά ταύτα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρισκάρουν να κρατήσουν τον εν ενεργεία πρόεδρο μιας άλλης χώρας σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη μητροπολιτική περιοχή, κάτι που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας - όχι μόνο για τους κρατουμένους και το προσωπικό της φυλακής, αλλά και για το ευρύτερο αστικό περιβάλλον.
Γιάννης Χαραμίδης
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης