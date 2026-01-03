Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στη φυλακή που κρατήθηκε και ο «Ελ Τσάπο» ο Μαδούρο - Η ειδικά εξοπλισμένη εγκατάσταση του Metropolitan Detention Center
Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του δίνουν τη δυνατότητα να κρατηθεί στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν
Παραμένει ασαφές πού ακριβώς σκοπεύουν οι αμερικανικές αρχές να κρατήσουν με ασφάλεια τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εν αναμονή της δίκης του. Ωστόσο, οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του -και προέρχονται από τη Νέα Υόρκη- δίνουν στις αρχές επιβολής του νόμου τη δυνατότητα να τον κρατήσουν σε εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας στο Μπρούκλιν.
Το Metropolitan Detention Center (MDC), το ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατήθηκε ο διαβόητος αρχηγός καρτέλ Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν πριν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν και άλλα πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως τον Σον «Ντίντι» Κομπς, τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τον R. Kelly και τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.
Παρότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι ειδικά εξοπλισμένη για την κράτηση κρατουμένων υψηλού κινδύνου, αποτελεί πλέον το μοναδικό ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κέντρο για τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, μετά το κλείσιμο του συγκροτήματος στο Μανχάταν από το Γραφείο Φυλακών, έπειτα από την αυτοκτονία του Τζέφρι Έπσταϊν στο κελί του - ένα περιστατικό που έφερε στο φως σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και διαχείρισης της δομής.
Ειδικά μέτρα είχαν ληφθεί στο MDC και για τη φύλαξη του «Ελ Τσάπο», ο οποίος είχε προηγουμένως αποδράσει από φυλακές στο Μεξικό. Στο ίδιο κατάστημα κρατήθηκε για ένα διάστημα και ο συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία, πριν δηλώσει ένοχος για συναφείς κατηγορίες.
Παρά ταύτα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρισκάρουν να κρατήσουν τον εν ενεργεία πρόεδρο μιας άλλης χώρας σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη μητροπολιτική περιοχή, κάτι που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας - όχι μόνο για τους κρατουμένους και το προσωπικό της φυλακής, αλλά και για το ευρύτερο αστικό περιβάλλον.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026
Maduro is being flown to New York City and will be held at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn before his trial pic.twitter.com/s5UGVfs7rF
