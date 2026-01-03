Θολή η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Ποιος θα πάρει τη θέση του Μαδούρο στην εξουσία

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, διαμορφώνονται διάφορα πιθανά σενάρια:

Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια στη, μετά τις σημερινές συνταρακτικές εξελίξεις, παραμένει εξαιρετικά ασαφές. Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι η εξουσία περνά στην αντιπρόεδρο τουδήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει την τοποθεσία του προέδρου ούτε εκείνη της πρώτης κυρίας,και ζήτησε αποδείξεις «πως είναι ζωντανός».Ωστόσο, το μέλλον του καθεστώτος τίθεται πλέον ανοιχτά υπό αμφισβήτηση και η αντιπολίτευση - τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας - είναι πιθανό να δει τη συγκυρία αυτή ως μια κρίσιμη ευκαιρία.Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας υπό τη νομπελίστριαυποστηρίζει ότι ο νόμιμος πρόεδρος είναι ο εξόριστος πολιτικόςΣε αυτό που το Σύνταγμα ορίζει ως «απόλυτη απουσία» του προέδρου, η εκτελεστική αντιπρόεδρος -- αναλαμβάνει προσωρινά την εξουσία και προκηρύσσει εκλογές εντός. Ο νέος πρόεδρος που θα εκλεγεί υπηρετεί πλήρη εξαετή θητεία.Τα ανώτερα στελέχη παραιτούνται ή διαφεύγουν. Ο πιθανότερος υποψήφιος της αντιπολίτευσης είναι ο, ο οποίος συμμετείχε στις εκλογές του. Ο Γκονσάλες, ακαδημαϊκός και διπλωμάτης καριέρας, βρίσκεται σήμερα εξόριστος στην Ισπανία. Υποστηρίζεται από την πρόσφατα βραβευμένη μεδημοκρατική ακτιβίστρια. Μιλώντας στο Όσλο τον περασμένο μήνα, μετά την απονομή του βραβείου, η Ματσάδο δήλωσε ότι το κίνημά της προετοιμάζεται για «μια ομαλή και ειρηνική μετάβαση» μόλις αποχωρήσει ο Μαδούρο. Τον Δεκέμβριο είχε αναφέρει ότι ο Γκονσάλες τής πρότεινε να αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου και ότι «η συντριπτική πλειονότητα» της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων θα ακολουθούσε τις εντολές της νέας κυβέρνησης μόλις ξεκινούσε η πολιτική μετάβαση.Ο νυν υπουργός Άμυνας,μίλησε μετά τα αμερικανικά πλήγματα τα ξημερώματα του Σαββάτου, δηλώνοντας ότι η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα. «Αυτή η εισβολή συνιστά τη μεγαλύτερη προσβολή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα», πρόσθεσε.