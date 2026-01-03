Νικολάς Μαδούρο: Ο οδηγός λεωφορείου που έμεινε 12 χρόνια στο τιμόνι της Βενεζουέλας, οι κρίσεις, ο Τραμπ και η επικήρυξη των $50 εκατ

Στο στόχαστρο του Τραμπ από την πρώτη περίοδο διακυβέρνησής του, βρισκόταν ο ο Μαδούρο, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει το λαϊκό έρεισμα που είχε στη Βενεζουέλα ο προκάτοχός του, Ούγκο Τσάβες