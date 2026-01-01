Τελεσίγραφο Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ

Η λιβανέζικη οργάνωση αρνείται μέχρι στιγμής να αφοπλιστεί, λέγοντας πως αυτή η κίνηση θα εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα

«Τελευταία προειδοποίηση» από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έλαβε η Χεζμπολάχ προκειμένου να παραδώσει τα όπλα της στη λιβανέζικη κυβέρνηση, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται η αραβική εφημερίδα Asharq al-Awsat με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.



Σύμφωνα με τις πηγές, οι χώρες προειδοποίησαν τη Χεζμπολάχ ότι η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να απομονώσει πολιτικά και οικονομικά τον Λίβανο και να οδηγήσει σε πόλεμο με το Ισραήλ, ο οποίος θα ενέτεινε το εχθρικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος της στο Λίβανο.



Η Βηρυτός δέχτηκε έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι — που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ — έως το τέλος του 2025.



Ωστόσο, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.