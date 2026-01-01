Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τελεσίγραφο Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ
Τελεσίγραφο Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ
Η λιβανέζικη οργάνωση αρνείται μέχρι στιγμής να αφοπλιστεί, λέγοντας πως αυτή η κίνηση θα εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα
«Τελευταία προειδοποίηση» από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έλαβε η Χεζμπολάχ προκειμένου να παραδώσει τα όπλα της στη λιβανέζικη κυβέρνηση, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται η αραβική εφημερίδα Asharq al-Awsat με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τις πηγές, οι χώρες προειδοποίησαν τη Χεζμπολάχ ότι η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να απομονώσει πολιτικά και οικονομικά τον Λίβανο και να οδηγήσει σε πόλεμο με το Ισραήλ, ο οποίος θα ενέτεινε το εχθρικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος της στο Λίβανο.
Η Βηρυτός δέχτηκε έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι — που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ — έως το τέλος του 2025.
Ωστόσο, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.
Σύμφωνα με τις πηγές, οι χώρες προειδοποίησαν τη Χεζμπολάχ ότι η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να απομονώσει πολιτικά και οικονομικά τον Λίβανο και να οδηγήσει σε πόλεμο με το Ισραήλ, ο οποίος θα ενέτεινε το εχθρικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος της στο Λίβανο.
Η Βηρυτός δέχτηκε έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι — που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ — έως το τέλος του 2025.
Ωστόσο, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα