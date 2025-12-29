Τουρκία: Aποφυλακίζεται ο δημοσιογράφος Φατίχ Αλταϊλί που κατηγορήθηκε για «απειλή» σε βάρος του Ερντογάν

Ο Αλταϊλί κρατήθηκε επί έξι μήνες στη φυλακή του Σιλιβρί - Έχει 2,8 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Χ και 1,7 εκατ. συνδρομητές στο YouTube - «Αυτή η χώρα έπνιγε τους σουλτάνους στο παρελθόν, όταν δεν τους ήθελε» είχε πει