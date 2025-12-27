Εργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας, λέει ο Αντόνιο Κόστα
Τα μηνύματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Φον ντερ Λάιεν για την αυριανή συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ
Με ανάρτησή τους στο Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνουν ότι είχαν επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ».
«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί.
Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δηλώνει ο Κόστα.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της, δηλώνει ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο - μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και αυτό ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για να συνοδεύσει την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην ΕΕ».
Together with European leaders I spoke with President @ZelenskyyUa, in order to coordinate ahead of tomorrow's meeting with President Trump.— António Costa (@eucopresident) December 27, 2025
The EU’s support for Ukraine will not falter. In war, in peace, in reconstruction.
Recent EU decisions have made Ukraine stronger:
-…
We have just touched base with several leaders ahead of tomorrow's meeting between President Trump and President Zelenskyy on peace talks.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2025
We welcome all efforts leading to our shared objective - a just and lasting peace that preserves Ukraine’s sovereignty and territorial…
