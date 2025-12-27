Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ τη Δευτέρα στη Φλόριντα, η πέμπτη μέσα στη χρονιά
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μπενιαμίν Νετανιάχου Ιράν Λωρίδα της Γάζας Χαμάς

Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ τη Δευτέρα στη Φλόριντα, η πέμπτη μέσα στη χρονιά

Το Ιράν, η Συρία, η Χεζμπολάχ και η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών

Μία ημέρα μετά την -εκτός κάποιου απροόπτου- συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, για πέμπτη φορά μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο Κυριακή στις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον στενό σύμμαχό.

«Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έρθει να με δει στη Φλόριντα», είχε δηλώσει ο Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφερόμενος στο Μαρ-α-Λάγκο. «Θέλει να με δει», σχολίασε τότε ο ίδιος.

Η ατζέντα των συνομιλιών τους αναμένεται να είναι φορτωμένη, με συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το Ιράν, τον άσπονδο εχθρό του Ισραήλ, μετά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο. Αναμένεται επίσης να συζητήσουν για τη Συρία, τη Χεζμπολάχ και, το πιο σημαντικό, την εκεχειρίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση και οι περιφερειακοί μεσολαβητές, με επικεφαλής την Αίγυπτο και το Κατάρ, ζητούν επιτάχυνση της διαδικασίας για την έναρξη αυτής της νέας φάσης.

Βασισμένη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Τραμπ, η εκεχειρία έθεσε τέλος σε δύο χρόνια ενός θανατηφόρου και καταστροφικού πολέμου τον Οκτώβριο, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η δεύτερη φάση απαιτεί τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού κινήματος, τη σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλη τη Γάζα, τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτά τα ακανθώδη ζητήματα, το Ισραήλ απαιτεί την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τα λείψανά του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ανακοινώσει μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών - την σχεδιασθείσα μεταβατική αρχή για τη Γάζα - το συντομότερο δυνατό.

Ο ιστότοπος τονίζει ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι «απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις ενέργειες του Νετανιάχου που υπονομεύουν την εύθραυστη εκεχειρία και την ειρηνευτική διαδικασία».

