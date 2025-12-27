Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου, επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 500 drone και 40 πυραύλους
Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου, επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 500 drone και 40 πυραύλους
Λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι κάλεσε Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά
Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 drone και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες οι Ουκρανοί στα αστικά κέντρα έχουν ρεύμα μόνο τέσσερις ώρες τη μέρα, ενώ τις υπόλοιπες 20 είναι χωρίς παροχή.
«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.
Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.
«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες οι Ουκρανοί στα αστικά κέντρα έχουν ρεύμα μόνο τέσσερις ώρες τη μέρα, ενώ τις υπόλοιπες 20 είναι χωρίς παροχή.
«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.
Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα