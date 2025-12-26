Συρία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη σε τέμενος στην πόλη Χομς

«Απέλπιδα προσπάθεια υπονόμευσης της χώρας»

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν τον Μάρτιο.Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.