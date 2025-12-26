Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Συρία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη σε τέμενος στην πόλη Χομς
Εξετάζεται αν η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας ή εκρηκτικό μηχανισμό – Το περιστατικό έγινε την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, όπως μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Έρευνα για την έκρηξη
Five people were killed and 21 others injured in an initial toll following a terrorist explosion at the Imam Ali ibn Abi Talib Mosque in the Wadi al-Dahab district of Homs central Syria#Homs #explosion #Mosque_https://t.co/AJKELdGhY0 pic.twitter.com/vIa3B5teC4— SANA English (@SANAEnOfficial) December 26, 2025
Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν τον Μάρτιο.
Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.
«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.
