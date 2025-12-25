Υεμένη: Συμφωνία Χούθι και κυβέρνησης για ανάσυρση λειψάνων και ανταλλαγή αιχμαλώτων

Υπό την αιγίδα ΟΗΕ και Ερυθρού Σταυρού, τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή πεσόντων και την ανταλλαγή σχεδόν 3.000 κρατουμένων