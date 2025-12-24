Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού του Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα
Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού του Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα
Tο ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ
Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη την Τρίτη (23/12) κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση.
«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.
Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ.
«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.
Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα