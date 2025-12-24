Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού του Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα
Συντριβή αεροπλάνου Τουρκία Μαύρο Κουτί Άγκυρα

Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού του Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα

Tο ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ

Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού του Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα
Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη την Τρίτη (23/12) κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ.
